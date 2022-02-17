В Украине появился китайский Hummer: фото и характеристики

BAW Warrior 2043 – гражданская модификация пикапа, который используется в китайской армии. Авто комплектуют 2,0-литровым турбодизелем.

В Киеве засняли новый BAW Warrior 2043. С недавних пор китайская модель официально представлена в Украине. Фото внедорожника опубликовал сайт ТопЖыр.

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BAW Warrior 2043 – гражданский вариант модели, выпускаемой для армии КНР. Внедорожник являет собой китайский аналог Hummer (хотя в Поднебесной выпускается и лицензионная копия Hummer H1).

[ + – ] Пикап оснащен 140-сильным турбодизелем

Китайский пикап обращает на себя внимание благодаря угловатому дизайну. Доступны двухдверная и четырехдверная версии.

Размеры BAW Warrior 2043:

Длина – 5110 мм

Ширина – 1850 мм

Высота – 2025 мм

Масса — 2030-2150 кг

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Характеристики BAW Warrior 2043

Грузоподъемность двухдверной версии составляет 1925 кг, а четырехдверной – 1805 кг. Клиренс равен 240 мм.

[ + – ] Средний расход топлива - 10,5 л/100 км Фото: с сайта ТопЖыр

BAW Warrior 2043 оснащен 2,0-литровым турбодизелем мщностью 140 л. с. и с крутящим моментом в 400 Н∙м. Пикап получил 6-ступенчатую механическую КПП и полный привод. Средний расход топлива – 10,5 л/100 км.

Комплектация и цена BAW Warrior 2043

Китайский Hummer в Украине стоит от 29 тыс. долларов за двухдверную версию и 30 тыс. – за четырехдверную. Оснащение всех BAW Warrior 2043 включает кондиционер, аудиосистему и ABS.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится китайский клон Гелендвагена. Он будет стоить от 77 тыс. долларов.