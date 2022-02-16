В каких странах чаще всего скручивают пробег авто - исследование

Украина попала в ТОП-10 стран, где проделывают махинации с пробегом. Он оказался скрученным в 16% авто, проверенных в нашей стране.

Скручивание пробега авто – манипуляция, распространенная по всему миру. Этот вид мошенничества распространен даже в богатых странах и, по данным Еврокомиссии, он ежегодно наносит ущерб на 9,6 млрд. евро. Компания carVertical провела исследование и определила, в каких странах чаще всего скручивают одометр.

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Эксперты проанализировали 900 тыс. историй б/у авто из Европы и Америки, созданных на протяжении 2021 года. Выяснилось, что лидером является Латвия – 24,08% проверенных авто из этой страны имели скрученный пробег.

[ + – ] По результатам исследования Украина заняла шестое место в мире

На втором месте оказалась Румыния (19,83%), а на третьем – Эстония (18,95%). Украина заняла шестую позицию – у 16,06% проверенных машин пробег занижен. К слову, сразу за нашей страной идут США (14,81%).

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Отмечается, что во многих западноевропейских странах предусмотрена криминальная ответственность за скручивание пробега, а вот в Восточной Европе к этому относятся более снисходительно. Единственный способ уберечься от авто со скрученным пробегом – проверка истории по VIN-коду.

Ранее в carVertical также назвали автомобили, в которых чаще всего скручивают пробег. Лидируют модели BMW.

Также Фокус писал о найденной 14-летней Honda практически без пробега. Ее продают по цене нового Гелендвагена.