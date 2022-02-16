Капсула времени: обнаружена 32-летняя тройка BMW с минимальным пробегом

BMW 320i оценили в 36 тыс. евро, то есть автомобиль в 10 раз дороже, чем другие тройки BMW этих лет выпуска.

В Германии нашли идеальную BMW 320i 1990 года. За 32 года купе проехало чуть больше 6 тыс. км. Сейчас автомобиль выставили на продажу – объявление опубликовано на сайте mobile.de.

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[ + – ] За 32 года автомобиль проехал 6 тыс. км Фото: с сайта mobile.de

За тройку-купе просят целых 36 тыс. евро – практически как за новый BMW 3 Series 2022. Как правило, купить BMW 3 E30 в Германии можно за 3-4 тыс. евро, то есть цена раритета в 10 раз выше средней по рынку.

Автомобиль идеально сохранился, ведь большую часть времени он простоял в гараже и выезжал на дороги очень редко. Лакокрасочное покрытие и отделка салона в отличном состоянии, да и резина родная.

[ + – ] Салон авто в отличном состоянии Фото: с сайта mobile.de

Комплектация BMW 320i включает центральный замок, люк, электростеклоподъемники, 15-дюймовые диски. Также автомобиль получил спортивную подвеску, руль от BMW Motorsport и обвес.

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Под капотом BMW 320i E30 – 2,0-литровая рядная шестерка мощностью 129 л. с., а в паре с ней работает 5-ступенчатая механическая КПП. Купе разгоняется до 100 км/ч за 10,2 с и способно развить 197 км/ч.

[ + – ] Купе оснащено 129-сильной рядной шестеркой Фото: с сайта mobile.de

BMW 3 Series E30 выпускали с 1982 по 1994 годы и всего собранно 2,3 млн. авто. Модель предлагали в кузовах седан, универсал, купе и кабриолет с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 86 до 235 л. с.

Ранее Фокус рассказывал о самодельном спорткаре Bugatti. Его планируют продать с аукциона за 1,5-3 млн. евро.