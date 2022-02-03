Самодельный Bugatti уйдет с молотка по цене нового гиперкара (фото)

Bugatti Type 57 Aerolithe – один из самых ярких автомобилей 30-х. До наших дней он не сохранился, а потому создали его точную копию.

В марте с аукциона Paris Retromobile продадут уникальное купе Bugatti Type 57 Aerolithe 1935 года. За него планируют выручить от 1,5 до 3 млн. евро – как за новый Bugatti Chiron. Такую сумму называет сайт аукциона.

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Цена Bugatti Type 57 Aerolithe впечатляет, если учесть, что это не оригинальная модель, а тщательно выполненная копия. Дело в том, что оригинальный Aerolithe тщательно воссоздал по фото глава канадской гильдии реставраторов авто Дэвид Грейнджер.

[ + – ] Bugatti Type 57 Atlantic Фото: autoevolution.com

Реплика Aerolithe создана на шасси настоящего Bugatti Type 57, у которого был другой кузов. Под капотом – оригинальная рядная восьмерка объемом 3,2 л и мощностью 175 л. с. Как и у Aerolithe, кузов полностью выполнен из магния.

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Оригинальный Bugatti Type 57 Aerolithe стоил бы в разы больше, однако он утерян. Изначально автомобиль был прототипом легендарного Bugatti Type 57S Atlantic, который несколько лет назад продали за 30 млн. долларов. Изюминка авто – его авангардный дизайн в стиле арт-деко.

[ + – ] Bugatti Type 57 Aerolithe - прототип модели Atlantic [ + – ] Автомобиль впечатляет дизайном в стиле арт-деко [ + – ] Оригинальный Bugatti Type 57 Aerolithe воссоздан до малейших деталей [ + – ] Под капотом - настоящий 175-сильный двигатель Bugatti

Концепт-кар Bugatti Type 57 Aerolithe демонстрировали на автошоу в Париже и Лондоне, но затем он исчез. Скорее всего, его отправили назад на предприятие Bugatti и разобрали на запчасти – в те времена это было обыденным делом.

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