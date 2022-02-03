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Самодельный Bugatti уйдет с молотка по цене нового гиперкара (фото)

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Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Bugatti Type 57 Aerolithe воссоздали по фото

Bugatti Type 57 Aerolithe – один из самых ярких автомобилей 30-х. До наших дней он не сохранился, а потому создали его точную копию.

В марте с аукциона Paris Retromobile продадут уникальное купе Bugatti Type 57 Aerolithe 1935 года. За него планируют выручить от 1,5 до 3 млн. евро – как за новый Bugatti Chiron. Такую сумму называет сайт аукциона.

Цена Bugatti Type 57 Aerolithe впечатляет, если учесть, что это не оригинальная модель, а тщательно выполненная копия. Дело в том, что оригинальный Aerolithe тщательно воссоздал по фото глава канадской гильдии реставраторов авто Дэвид Грейнджер.

Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Bugatti Type 57 Atlantic
Фото: autoevolution.com

Реплика Aerolithe создана на шасси настоящего Bugatti Type 57, у которого был другой кузов. Под капотом – оригинальная рядная восьмерка объемом 3,2 л и мощностью 175 л. с. Как и у Aerolithe, кузов полностью выполнен из магния.

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Оригинальный Bugatti Type 57 Aerolithe стоил бы в разы больше, однако он утерян. Изначально автомобиль был прототипом легендарного Bugatti Type 57S Atlantic, который несколько лет назад продали за 30 млн. долларов. Изюминка авто – его авангардный дизайн в стиле арт-деко.

Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Bugatti Type 57 Aerolithe - прототип модели Atlantic
Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Автомобиль впечатляет дизайном в стиле арт-деко
Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Оригинальный Bugatti Type 57 Aerolithe воссоздан до малейших деталей
Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Под капотом - настоящий 175-сильный двигатель Bugatti
Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic

Концепт-кар Bugatti Type 57 Aerolithe демонстрировали на автошоу в Париже и Лондоне, но затем он исчез. Скорее всего, его отправили назад на предприятие Bugatti и разобрали на запчасти – в те времена это было обыденным делом.

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