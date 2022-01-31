Новейший Chevrolet Corvette Z06 за полчаса подорожал в 40 раз

За право владеть самым первым Chevrolet Corvette Z06 2022 разгорелась борьба. Вырученные средства потратят на благотворительность.

В США с аукциона Barrett-Jackson продали первый серийный экземпляр нового Chevrolet Corvette Z06. Американский спорткар нашел владельца за $3,6 миллиона, хотя в автосалоне он будет стоить чуть больше 90 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Коллекционеры устроили настоящую борьбу за первый Chevrolet Corvette Z06 2022. За полчаса американский суперкар подорожал в 40 раз. Интересно, что в итоге купил Corvette Рик Хендрик, который в 2020 году заплатил 3 млн. долларов и за первый Chevrolet Corvette C8.

[ + – ] Цена Chevrolet Corvette Z06 взлетела с 90 тыс. до 3,6 млн. долларов Фото: Barrett-Jackson

В обоих случаях вырученные за Corvette деньги пошли на благотворительность. В частности, $3,6 миллиона направили в фонд помощи семьям американских ветеранов.

Напомним, заряженный Chevrolet Corvette Z06 поступит в продажу с лета и станет грозой дорогих суперкаров. Он столь же быстрый, но стоит в разы меньше.

[ + – ] Вырученные средства пошли на благотворительность Фото: Barrett-Jackson

Характеристики Chevrolet Corvette Z06

Новый Chevrolet Corvette Z06 оснащен высокооборотистым 5,5-литровым V8 мощностью 670 л. с. при 8400 об/мин и с крутящим моментом в 623 Н∙м при 6300 об/мин. С 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Важно

ТОП-10 самых дорогих и эксклюзивных ретро-авто, проданных в 2021 году

Проданный с аукциона Corvette Z06 укомплектован опционными карбоновыми обвесом и тормозами. Также установлен пакет 70th Anniversary Edition package, посвященный 70-летию модели: он включает особую отделку салона двухцветной кожей и алькантарой.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили повседневное авто Михаэля Шумахера. Это сверхмощный универсал Mercedes-Benz.