Новий Chevrolet Corvette Z06 за пів години подорожчав у 40 разів
За право володіти першим Chevrolet Corvette Z06 2022 розгорілася боротьба. Виручені кошти витратить на благодійність.
У США з аукціону Barrett-Jackson продали перший серійний екземпляр нового Chevrolet Corvette Z06. Американський спорткар знайшов власника за $3,6 мільйона, хоча в автосалоні він коштуватиме трохи більше ніж 90 тис. доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.
Колекціонери влаштували справжню боротьбу за перший Chevrolet Corvette Z06 2022. За пів години американський суперкар подорожчав у 40 разів. Цікаво, що в результаті купив Corvette Рік Гендрік, який у 2020 році заплатив 3 млн доларів і за перший Chevrolet Corvette C8.
В обох випадках отримані за Corvette гроші пішли на благодійність. Зокрема $3,6 мільйона направили до фонду допомоги сім'ям американських ветеранів.
Нагадаємо, заряджений Chevrolet Corvette Z06 надійде в продаж із літа й стане грозою дорогих суперкарів. Він настільки ж швидкий, але коштує в рази менше.
Характеристики Chevrolet Corvette Z06
Новий Chevrolet Corvette Z06 оснащений високооборотним 5,5-літровим V8 потужністю 670 к. с. при 8400 об/хв і з крутним моментом у 623 Н∙м при 6300 об/хв. Із 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає менше 3 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.Важливо
Проданий із аукціону Corvette Z06 укомплектований опційними карбоновими обвісами та гальмами. Також встановлений пакет 70th Anniversary Edition package, присвячений 70-річчю моделі: він включає особливе оздоблення салону двокольоровою шкірою та алькантарою.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили повсякденне авто Міхаеля Шумахера. Це надпотужний універсал Mercedes-Benz.