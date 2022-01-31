Новий Chevrolet Corvette Z06 за пів години подорожчав у 40 разів

За право володіти першим Chevrolet Corvette Z06 2022 розгорілася боротьба. Виручені кошти витратить на благодійність.

У США з аукціону Barrett-Jackson продали перший серійний екземпляр нового Chevrolet Corvette Z06. Американський спорткар знайшов власника за $3,6 мільйона, хоча в автосалоні він коштуватиме трохи більше ніж 90 тис. доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

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Колекціонери влаштували справжню боротьбу за перший Chevrolet Corvette Z06 2022. За пів години американський суперкар подорожчав у 40 разів. Цікаво, що в результаті купив Corvette Рік Гендрік, який у 2020 році заплатив 3 млн доларів і за перший Chevrolet Corvette C8.

[ + – ] Ціна Chevrolet Corvette Z06 злетіла з 90 тис. до 3,6 млн доларів Фото: Barrett-Jackson

В обох випадках отримані за Corvette гроші пішли на благодійність. Зокрема $3,6 мільйона направили до фонду допомоги сім'ям американських ветеранів.

Нагадаємо, заряджений Chevrolet Corvette Z06 надійде в продаж із літа й стане грозою дорогих суперкарів. Він настільки ж швидкий, але коштує в рази менше.

[ + – ] Виручені кошти пішли на благодійність Фото: Barrett-Jackson

Характеристики Chevrolet Corvette Z06

Новий Chevrolet Corvette Z06 оснащений високооборотним 5,5-літровим V8 потужністю 670 к. с. при 8400 об/хв і з крутним моментом у 623 Н∙м при 6300 об/хв. Із 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає менше 3 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

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Проданий із аукціону Corvette Z06 укомплектований опційними карбоновими обвісами та гальмами. Також встановлений пакет 70th Anniversary Edition package, присвячений 70-річчю моделі: він включає особливе оздоблення салону двокольоровою шкірою та алькантарою.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили повсякденне авто Міхаеля Шумахера. Це надпотужний універсал Mercedes-Benz.