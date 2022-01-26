На аукціон виставили повсякденне сімейне авто Міхаеля Шумахера: у нього 6,2-літровий V8

Mercedes-Benz C63 AMG Estate розганяється до 100 км/год за 4,5 с та розвиває 250 км/год. Автомобілю замовили опцій на 20 тис. євро.

У Парижі з аукціону Bonhams продадуть універсал Mercedes-Benz C63 AMG Estate 2010 року. Автомобіль примітний тим, що він належав семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру. Про це повідомляє офіційний сайт аукціону.

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[ + – ] За універсал планують отримати 50-100 тис. євро Фото: bonhams.com

Міхаель Шумахер отримав універсал на початку 2010 року як службовий автомобіль від команди Формули-1 Mercedes GP. Пілот використовував його як повсякденну машину протягом пів року. Комплектація автомобіля дуже багата — опцій було замовлено на 20 тис. євро.

[ + – ] Автомобіль отримав додаткові опції на 20 тис. євро Фото: bonhams.com

Потім Mercedes-Benz C63 AMG Estate кілька разів змінював власника. Зараз його пробіг становить 152 тис. км, і нещодавно автомобіль пройшов техобслуговування й отримав нові шини.

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Тим не менш, у салоні видно незначні пошкодження оздоблення, а фари трохи запітніли. За авто Шумахера планують отримати від 50 до 100 тис. євро.

[ + – ] Під капотом – 457-сильний V8 Фото: bonhams.com

Універсал Mercedes-Benz C63 AMG у кузові W204 оснащений 6,2-літровим атмосферним V8 потужністю 457 к. с. і з крутним моментом 600 Н∙м. Із 7-ступінчастою автоматичною трансмісією розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили болід Міхаеля Шумахера. Він є частиною колекції ексклюзивних Ferrari.