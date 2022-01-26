На аукцион выставили повседневное семейное авто Михаэля Шумахера: у него 6,2-литровый V8
Mercedes-Benz C63 AMG Estate разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 250 км/ч. Автомобилю дозаказали опций на 20 тыс. евро.
В Париже с аукциона Bonhams продадут универсал Mercedes-Benz C63 AMG Estate 2010 года. Автомобиль примечателен тем, что он принадлежал семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. Об этом сообщает официальный сайт аукциона.
Михаэль Шумахер получил универсал в начале 2010 года в качестве служебного авто от команды Формулы-1 Mercedes GP. Пилот использовал его как повседневную машину на протяжении полугода. Комплектация автомобиля очень богатая – опций было заказано на 20 тыс. евро.
Затем Mercedes-Benz C63 AMG Estate несколько раз менял владельца. Сейчас его пробег составляет 152 тыс. км и недавно автомобиль прошел техобслуживание и получил новые шины.Важно
Тем не менее, в салоне видны незначительные повреждения отделки, а фары слегка запотели. За авто Шумахера планируют выручить от 50 до 100 тыс. евро.
Универсал Mercedes-Benz C63 AMG в кузове W204 оснащен 6,2-литровым атмосферным V8 мощностью 457 л. с. и с крутящим моментом в 600 Н∙м. С 7-ступенчатой автоматической трансмиссией разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили болид Михаэля Шумахера. Он является частью коллекции эксклюзивных Ferrari.