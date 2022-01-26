На аукцион выставили повседневное семейное авто Михаэля Шумахера: у него 6,2-литровый V8

Mercedes-Benz C63 AMG Estate разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 250 км/ч. Автомобилю дозаказали опций на 20 тыс. евро.

В Париже с аукциона Bonhams продадут универсал Mercedes-Benz C63 AMG Estate 2010 года. Автомобиль примечателен тем, что он принадлежал семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. Об этом сообщает официальный сайт аукциона.

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[ + – ] За универсал планируют выручить 50-100 тыс. евро Фото: bonhams.com

Михаэль Шумахер получил универсал в начале 2010 года в качестве служебного авто от команды Формулы-1 Mercedes GP. Пилот использовал его как повседневную машину на протяжении полугода. Комплектация автомобиля очень богатая – опций было заказано на 20 тыс. евро.

[ + – ] Автомобиль получил дополнительных опций на 20 тыс. евро Фото: bonhams.com

Затем Mercedes-Benz C63 AMG Estate несколько раз менял владельца. Сейчас его пробег составляет 152 тыс. км и недавно автомобиль прошел техобслуживание и получил новые шины.

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Тем не менее, в салоне видны незначительные повреждения отделки, а фары слегка запотели. За авто Шумахера планируют выручить от 50 до 100 тыс. евро.

[ + – ] Под капотом - 457-сильный V8 Фото: bonhams.com

Универсал Mercedes-Benz C63 AMG в кузове W204 оснащен 6,2-литровым атмосферным V8 мощностью 457 л. с. и с крутящим моментом в 600 Н∙м. С 7-ступенчатой автоматической трансмиссией разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили болид Михаэля Шумахера. Он является частью коллекции эксклюзивных Ferrari.