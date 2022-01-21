Гонщик розпродає колекцію Ferrari: десятки рідкісних авто підуть з молотка за мільйони євро (фото)
Марсель Петижан пів століття збирав ретро-автомобілі. У його колекції багато цінних суперкарів.
На аукціон RM Sotheby's у Парижі виставили одразу 28 раритетних Ferrari різних років випуску. Всі автомобілі належать французькому гонщику та автоколекціонеру Марселю Петижану. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.
Марсель Петижан виступав у перегонах у 60-х, але не досяг видатних успіхів. Зате він зрозумів, що спортивні та гоночні авто (особливо Ferrari) з роками зростають у ціні та почав інвестувати у них гроші.
Загалом Петижан зібрав близько сотні ексклюзивних авто. Дві третини своєї колекції він продав минулого року, а тепер з молотка підуть решта машин.
Найцінніший лот аукціону — суперкар Ferrari 288 GTO 1985 року, за який збираються отримати не менше 2,5 мільйонів євро. Усього випустили лише 272 таких 400-сильних купе. Це перший у світі серійний автомобіль, який досяг 300 км/год.Важливо
Близько 2 млн. євро коштує Ferrari 275 GTB/4 1966 року. Його 300-сильний V12 став першим серійним двигуном марки з чотирма розподільними валами.
Приблизно мільйон євро планують отримати за Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 року і Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 1964 року. Культовим та недешевим є і суперкар Ferrari Daytona 1973 року.
Крім того, продаються купе Ferrari 330 та 365 кінця 60-х, а також кілька Ferrari Dino GT4, 308 та Testarossa 70-80-х років. Можна навіть купити болід Формули-1 Ferrari F310 1996, на якому виступав Міхаель Шумахер.
Раніше Фокус розповідав про унікальну колекцію авто Жана Гікаса вартістю 40 млн доларів. Її також розпродали з аукціону.