Гонщик розпродає колекцію Ferrari: десятки рідкісних авто підуть з молотка за мільйони євро (фото)

Марсель Петижан пів століття збирав ретро-автомобілі. У його колекції багато цінних суперкарів.

На аукціон RM Sotheby's у Парижі виставили одразу 28 раритетних Ferrari різних років випуску. Всі автомобілі належать французькому гонщику та автоколекціонеру Марселю Петижану. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Марсель Петижан виступав у перегонах у 60-х, але не досяг видатних успіхів. Зате він зрозумів, що спортивні та гоночні авто (особливо Ferrari) з роками зростають у ціні та почав інвестувати у них гроші.

[ + – ] Марсель Петижан за своє життя зібрав близько сотні рідкісних ретро-авто Фото: Sothebyʼs

Загалом Петижан зібрав близько сотні ексклюзивних авто. Дві третини своєї колекції він продав минулого року, а тепер з молотка підуть решта машин.

Найцінніший лот аукціону — суперкар Ferrari 288 GTO 1985 року, за який збираються отримати не менше 2,5 мільйонів євро. Усього випустили лише 272 таких 400-сильних купе. Це перший у світі серійний автомобіль, який досяг 300 км/год.

Важливо

ТОП-10 найдорожчих та ексклюзивних ретро-авто, проданих у 2021 році

Близько 2 млн. євро коштує Ferrari 275 GTB/4 1966 року. Його 300-сильний V12 став першим серійним двигуном марки з чотирма розподільними валами.

[ + – ] Ferrari 288 GTO [ + – ] Ferrari 275 GTB/4 [ + – ] Ferrari 250 GT Series II Cabriolet [ + – ] Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso [ + – ] Ferrari Daytona [ + – ] Ferrari 330 [ + – ] Ferrari Dino GT4 [ + – ] Ferrari 308 [ + – ] Ferrari Testarossa [ + – ] Болід Міхаеля Шумахера

Приблизно мільйон євро планують отримати за Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 року і Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 1964 року. Культовим та недешевим є і суперкар Ferrari Daytona 1973 року.

Крім того, продаються купе Ferrari 330 та 365 кінця 60-х, а також кілька Ferrari Dino GT4, 308 та Testarossa 70-80-х років. Можна навіть купити болід Формули-1 Ferrari F310 1996, на якому виступав Міхаель Шумахер.

Раніше Фокус розповідав про унікальну колекцію авто Жана Гікаса вартістю 40 млн доларів. Її також розпродали з аукціону.