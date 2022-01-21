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Гонщик розпродає колекцію Ferrari: десятки рідкісних авто підуть з молотка за мільйони євро (фото)

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Ferrari, суперкари Ferrari, колекція Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Фото: Sothebyʼs | З аукціону продадуть 28 Ferrari різних років випуску

Марсель Петижан пів століття збирав ретро-автомобілі. У його колекції багато цінних суперкарів.

На аукціон RM Sotheby's у Парижі виставили одразу 28 раритетних Ferrari різних років випуску. Всі автомобілі належать французькому гонщику та автоколекціонеру Марселю Петижану. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Марсель Петижан виступав у перегонах у 60-х, але не досяг видатних успіхів. Зате він зрозумів, що спортивні та гоночні авто (особливо Ferrari) з роками зростають у ціні та почав інвестувати у них гроші.

Ferrari, суперкари Ferrari, колекція Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Марсель Петижан за своє життя зібрав близько сотні рідкісних ретро-авто
Фото: Sothebyʼs

Загалом Петижан зібрав близько сотні ексклюзивних авто. Дві третини своєї колекції він продав минулого року, а тепер з молотка підуть решта машин.

Найцінніший лот аукціону — суперкар Ferrari 288 GTO 1985 року, за який збираються отримати не менше 2,5 мільйонів євро. Усього випустили лише 272 таких 400-сильних купе. Це перший у світі серійний автомобіль, який досяг 300 км/год.

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Близько 2 млн. євро коштує Ferrari 275 GTB/4 1966 року. Його 300-сильний V12 став першим серійним двигуном марки з чотирма розподільними валами.

Ferrari 288 GTO
Ferrari 288 GTO
Ferrari 275 GTB/4
Ferrari 275 GTB/4
Ferrari 250 GT Series II Cabriolet
Ferrari 250 GT Series II Cabriolet
Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
Ferrari Daytona
Ferrari Daytona
Ferrari 330
Ferrari 330
Ferrari Dino GT4
Ferrari Dino GT4
Ferrari 308
Ferrari 308
Ferrari Testarossa
Ferrari Testarossa
Болід Міхаеля Шумахера
Болід Міхаеля Шумахера
Ferrari 288 GTO
Ferrari 275 GTB/4
Ferrari 250 GT Series II Cabriolet
Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
Ferrari Daytona
Ferrari 330
Ferrari Dino GT4
Ferrari 308
Ferrari Testarossa
Болід Міхаеля Шумахера

Приблизно мільйон євро планують отримати за Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 року і Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 1964 року. Культовим та недешевим є і суперкар Ferrari Daytona 1973 року.

Крім того, продаються купе Ferrari 330 та 365 кінця 60-х, а також кілька Ferrari Dino GT4, 308 та Testarossa 70-80-х років. Можна навіть купити болід Формули-1 Ferrari F310 1996, на якому виступав Міхаель Шумахер.

Раніше Фокус розповідав про унікальну колекцію авто Жана Гікаса вартістю 40 млн доларів. Її також розпродали з аукціону.