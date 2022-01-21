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Гонщик распродает коллекцию Ferrari: десятки редких авто уйдут с молотка за миллионы евро (фото)

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Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Фото: Sothebyʼs | С аукциона продадут 28 Ferrari разных лет выпуска

Марсель Петижан полвека собирал ретро-автомобили. В его коллекции немало ценных суперкаров.

На аукцион RM Sotheby’s в Париже выставили сразу 28 раритетных Ferrari разных лет выпуска. Все автомобили принадлежат французскому гонщику и автоколлекционеру Марселю Петижану. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Марсель Петижан выступал в гонках в 60-х, но не добился выдающихся успехов. Зато он понял, что спортивные и гоночные авто (особенно Ferrari) с годами растут в цене и начал инвестировать в них деньги.

Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Марсель Петижан за свою жизнь собрал около сотни редких ретро-авто
Фото: Sothebyʼs

В общей сложности Петижан собрал около сотни эксклюзивных авто. Две трети своей коллекции он продал в прошлом году, а теперь с молотка уйдут остальные машины.

Самый ценный лот аукциона – суперкар Ferrari 288 GTO 1985 года, за который собираются выручить не менее 2,5 миллионов евро. Всего выпустили лишь 272 таких 400-сильных купе. Это первый в мире серийный автомобиль, достигший 300 км/ч.

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Около 2 млн. евро стоит Ferrari 275 GTB/4 1966 года. Его 300-сильный V12 стал первым серийным мотором марки с четырьмя распредвалами.

Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari 288 GTO
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari 275 GTB/4
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari 250 GT Series II Cabriolet
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso
Ferrari Daytona
Ferrari Daytona
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari 330
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari Dino GT4
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari 308
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari Testarossa
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Болид Михаэля Шумахера
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari Daytona
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO
Ferrari, суперкары Ferrari, коллекция Ferrari, Ferrari Testarossa, Ferrari 250, Ferrari 288 GTO

Примерно по миллиону евро планируют получить за Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 года и Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 1964 года. Культовым и недешевым является и суперкар Ferrari Daytona 1973 года.

Кроме того, продаются купе Ferrari 330 и 365 конца 60-х, а также несколько Ferrari Dino GT4, 308 и Testarossa 70-80-х годов. Можно даже купить болид Формулы-1 Ferrari F310 1996 года, на котором выступал Михаэль Шумахер.

Ранее Фокус рассказывал об уникальной коллекции авто Жана Гикаса стоимостью 40 млн. долларов. Ее также распродали с аукциона.