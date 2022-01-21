Гонщик распродает коллекцию Ferrari: десятки редких авто уйдут с молотка за миллионы евро (фото)

Марсель Петижан полвека собирал ретро-автомобили. В его коллекции немало ценных суперкаров.

На аукцион RM Sotheby’s в Париже выставили сразу 28 раритетных Ferrari разных лет выпуска. Все автомобили принадлежат французскому гонщику и автоколлекционеру Марселю Петижану. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

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Марсель Петижан выступал в гонках в 60-х, но не добился выдающихся успехов. Зато он понял, что спортивные и гоночные авто (особенно Ferrari) с годами растут в цене и начал инвестировать в них деньги.

[ + – ] Марсель Петижан за свою жизнь собрал около сотни редких ретро-авто Фото: Sothebyʼs

В общей сложности Петижан собрал около сотни эксклюзивных авто. Две трети своей коллекции он продал в прошлом году, а теперь с молотка уйдут остальные машины.

Самый ценный лот аукциона – суперкар Ferrari 288 GTO 1985 года, за который собираются выручить не менее 2,5 миллионов евро. Всего выпустили лишь 272 таких 400-сильных купе. Это первый в мире серийный автомобиль, достигший 300 км/ч.

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Около 2 млн. евро стоит Ferrari 275 GTB/4 1966 года. Его 300-сильный V12 стал первым серийным мотором марки с четырьмя распредвалами.

[ + – ] Ferrari 288 GTO [ + – ] Ferrari 275 GTB/4 [ + – ] Ferrari 250 GT Series II Cabriolet [ + – ] Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso [ + – ] Ferrari Daytona [ + – ] Ferrari 330 [ + – ] Ferrari Dino GT4 [ + – ] Ferrari 308 [ + – ] Ferrari Testarossa [ + – ] Болид Михаэля Шумахера

Примерно по миллиону евро планируют получить за Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 года и Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 1964 года. Культовым и недешевым является и суперкар Ferrari Daytona 1973 года.

Кроме того, продаются купе Ferrari 330 и 365 конца 60-х, а также несколько Ferrari Dino GT4, 308 и Testarossa 70-80-х годов. Можно даже купить болид Формулы-1 Ferrari F310 1996 года, на котором выступал Михаэль Шумахер.

Ранее Фокус рассказывал об уникальной коллекции авто Жана Гикаса стоимостью 40 млн. долларов. Ее также распродали с аукциона.