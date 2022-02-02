Легендарный киногерой: Pontiac из культового фильма продали за полмиллиона долларов (видео)
После съемок Pontiac Firebird Trans Am SE подарили исполнителю главной роли Берту Рейнолдсу. Актер оставил в салоне свой автограф.
В США с аукциона Barrett-Jackson продали Pontiac Firebird Trans Am SE 1977 года. За массовую и, в общем-то, недорогую модель заплатили целых 495 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Дело в том, что этот Pontiac Firebird Trans Am SE – кинозвезда. Именно этот автомобиль снимался в одном из самых культовых американских фильмов 70-х "Смоки и Бандит".
После завершения съемок Pontiac Firebird подарили исполнителю главной роли Берту Рейнолдсу. Актер продал машину незадолго до своей смерти в 2018 году и на крышке перчаточного ящика красуется его автограф.Важно
Примечательно, что стартовая цена Pontiac Firebird Trans Am SE на аукционе составила 79 700 долларов. То есть, в ходе торгов американский масл-кар подорожал в шесть раз.
Pontiac Firebird Trans Am 1977 года оснащен 6,6-литровым V8 мощностью 180 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Комплектация включает кожаный салон, электростеклоподъемники, гидроусилитель руля, кондиционер и передние дисковые тормоза.
Установлена и рация, сыгравшая важную роль в фильме "Смоки и Бандит". Кроме того, у купе снимается часть крыши, а на капоте красуется изображение птицы Феникса — символа Firebird.
Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе Barrett-Jackson продали и самый первый Chevrolet Corvette Z06 2022. В ходе торгов он подорожал с 90 тыс. до 3,6 млн. долларов.
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