Легендарний кіногерой: Pontiac із культового фільму продали за пів мільйона доларів (відео)
Після зйомок Pontiac Firebird Trans Am SE подарували виконавцю головної ролі Берту Рейнолдсу. Актор залишив у салоні свій автограф.
У США з аукціону Barrett-Jackson продали Pontiac Firebird Trans Am SE 1977 року. За масову і недорогу модель заплатили цілих 495 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.
Справа в тому, що цей Pontiac Firebird Trans Am SE — кінозірка. Саме цей автомобіль знімався в одному з найкультовіших американських фільмів 70-х "Смокі та Бандит".
Після завершення зйомок Pontiac Firebird подарували виконавцю головної ролі Берту Рейнолдсу. Актор продав машину незадовго до своєї смерті в 2018 році й на кришці ящика рукавички красується його автограф.Важливо
Варто зазначити, що стартова ціна Pontiac Firebird Trans Am SE на аукціоні становить 79 700 доларів. Тобто, під час торгів американський масл-кар подорожчав у шість разів.
Pontiac Firebird Trans Am 1977 оснащений 6,6-літровим V8 потужністю 180 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Комплектація враховує шкіряний салон, електросклопідйомники, гідропідсилювач керма, кондиціонер і передні дискові гальма.
Встановлено і рацію, яка зіграла важливу роль у фільмі "Смокі та Бандит". Крім того, купе знімає частину даху, а на капоті красується зображення птаха Фенікса — символу Firebird.
Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні Barrett-Jackson продали і перший Chevrolet Corvette Z06 2022. У процесі торгів він подорожчав із 90 тис. до 3,6 млн доларів.