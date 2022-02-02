Легендарний кіногерой: Pontiac із культового фільму продали за пів мільйона доларів (відео)

Після зйомок Pontiac Firebird Trans Am SE подарували виконавцю головної ролі Берту Рейнолдсу. Актор залишив у салоні свій автограф.

У США з аукціону Barrett-Jackson продали Pontiac Firebird Trans Am SE 1977 року. За масову і недорогу модель заплатили цілих 495 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

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[ + – ] Панель даху — знімні Фото: Barrett-Jackson

Справа в тому, що цей Pontiac Firebird Trans Am SE — кінозірка. Саме цей автомобіль знімався в одному з найкультовіших американських фільмів 70-х "Смокі та Бандит".

[ + – ] На кришці бардачку — автограф Берта Рейнолдса Фото: Barrett-Jackson

Після завершення зйомок Pontiac Firebird подарували виконавцю головної ролі Берту Рейнолдсу. Актор продав машину незадовго до своєї смерті в 2018 році й на кришці ящика рукавички красується його автограф.

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Варто зазначити, що стартова ціна Pontiac Firebird Trans Am SE на аукціоні становить 79 700 доларів. Тобто, під час торгів американський масл-кар подорожчав у шість разів.

[ + – ] Під капотом — 6,6-літровий V8 Фото: Barrett-Jackson

Pontiac Firebird Trans Am 1977 оснащений 6,6-літровим V8 потужністю 180 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Комплектація враховує шкіряний салон, електросклопідйомники, гідропідсилювач керма, кондиціонер і передні дискові гальма.

[ + – ] У процесі торгів автомобіль подорожчав у шість разів

Встановлено і рацію, яка зіграла важливу роль у фільмі "Смокі та Бандит". Крім того, купе знімає частину даху, а на капоті красується зображення птаха Фенікса — символу Firebird.

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні Barrett-Jackson продали і перший Chevrolet Corvette Z06 2022. У процесі торгів він подорожчав із 90 тис. до 3,6 млн доларів.