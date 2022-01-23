Кінотачки. Авто, які стали популярними завдяки кіно

Chevrolet Camaro, Toyota Supra Mark IV (A80), DeLorean DMC-12, Mercedes-Benz ML – ви вгадаєте, у яких фільмах знімалися ці легендарні авто?

Ювіляр з майбутнього: DeLorean DMC-12

[ + – ] Кадр із фільму "Назад у майбутнє"

21 січня 1981 року з конвеєра зійшов перший DeLorean DMC-12. Його родзинкою є кузов з нержавілої сталі з дверима, що відчиняються вгору, "крило чайки". Проте єдина модель компанії набула величезної популярності не через екзотичну конструкцію, а завдяки зйомкам у трилогії "Назад у майбутнє", що вийшла 1985 року. У ній нержавілий суперкар умів літати та подорожувати в часі.

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[ + – ] Авто з фільму "Назад у майбутнє" вміє літати та подорожувати в часі

• 304 – саме стільки кузовних панелей із нержавілої сталі навішено на вуглепластиковий каркас

• У 1982 році DeLorean Motor Company була фігурантом у справі про продаж партії кокаїну як прикриття для відмивання грошей.

Мрія чоловіків: Toyota Supra Mark IV (A80)

[ + – ] Toyota Supra Mark IV (A80) з фільму "Форсаж"

У 2001 році на екрани вийшов фільм Роба Коена про вуличні перегони — "Форсаж" — з Віном Дізелем та Полом Вокером у головних ролях. У зйомках взяли участь понад 80 тюнінгованих автомобілів, але найвідомішим став Toyota Supra Mark IV (A80) із кузовом тарга. І без того мегапопулярний серед тюнерів, дрифтерів і стрітрейсерів автомобіль після цього став справді культовим, як і сам фільм.

[ + – ] Автомобіль Toyota Supra Mark IV (A80) став справді культовим, як і сам фільм "Форсаж"

• Автомобіль прикрашений легендарною трилітровою рядною "шісткою" 2JZ-GE, яку можна вважати лідером у свапі (установка під капот авто інших марок і моделей)

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• Supra належала технічному консультанту картини Крейгу Ліберману, і крім неї, у зйомках брали участь ще п'ять реплік цього авто

Справжній динозавр: Mercedes-Benz ML

[ + – ] Mercedes-Benz ML фільму "Парк Юрського періоду 2: Загублений світ"

Головна автомобільна роль у фільмі Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду 2: Загублений світ" дісталася Mercedes-Benz ML. У зйомках залучено три передсерійні версії. Серійна модель хоч і з'явилася в тому ж 1997 році, але чотири місяці після прем'єри картини.

[ + – ] У зйомках залучено три передсерійні версії Mercedes-Benz ML

• Mercedes-Benz ML можна назвати справжнім середньорозмірним динозавром SUV преміум-класу. Тому що насправді він його і започаткував

• Спершу модель назвали М-Class. Адже буква "М" була вже зайнята конкурентами з BMW для авто свого спортивного підрозділу, і кросовер від Mercedes отримав назву ML

Трансформація обличчя: Chevrolet Camaro

Найбільш впізнаване авто кіносаги Майкла Бея "Трансформери" — Chevrolet Camaro п'ятого покоління, у якого перетворювався привабливий Автобот Бамблбі. Він зв'язав червоною — вибачте, жовтою ниткою всі частини кінофраншизи і змусив багатьох мріяти про цей спортивний автомобіль задовго до появи 2009 року. Адже в першій частині "Трансформерів" у 2007 році знялася репліка.

[ + – ] Chevrolet Camaro з фільму "Трансформери"

• У четвертій частині "Трансформерів" у 2014 році знову з'явився передсерійний Chevrolet Camaro Concept – попередник моделі 2015 року. В інших частинах знялися актуальні автомобілі

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