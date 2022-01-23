Музика, що надихає на подвиги. Топ-5 саундтреків із культових фантастичних бойовиків

Достатньо десь почути ці магічні звуки, як будь-кого тягне на подвиги. Ми розповімо, ким і як було створено ці "супергеройські" мелодії.

У зв'язку з рекордними зборами в $1,5 млрд картини "Людина-павук: Немає шляху додому", Фокус вирішив згадати про музичний складник такого успіху та підібрати топ-5 саундтреків до культових фантастичних бойовиків, де кожного супергероя багато років супроводжує характерна мелодія.

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Людина-павук/Spider Man

[ + – ] За майже 60 років свого існування Спайдермен змінив кілька професій та соціальних ролей.

Наймолодший із супергероїв, Спайдермен або Людина-павук з'явився у серпні 1962 року. Marvel Comics надрукували комікси, створені письменником Стіном Лі та художником Стівом Дітком про супергероя зі складним дитинством, як належить: батьки загинули в авіакатастрофі, а сироту виховали рідні тітонька та дядечко. Надлюдські здібності хлопець отримав завдяки укусу радіоактивного павука – чіпляння за вертикальну поверхню, феноменальну спритність та виявлення небезпеки завдяки "чуттю павука".

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За майже 60 років свого існування Спайдермен змінив кілька професій та соціальних ролей: спочатку був сором'язливим школярем-ботаном, потім – проблемним студентом, далі – одруженим учителем середньої школи, а врешті-решт перетворився на самотнього фотографа-фрілансера.

Пісню для Спайдермена придумали Пол Френсіс Вебстер і Боб Гарріс, а наспівали 12 вокалістів для мультсеріалу про Спайдермена, що виходив щосуботи з 1967 по 1970 роки. Естетика саундтреку, як і в "Бетмені", спирається на джаз 1930-х, але якщо в "Бетмені" такий хід зумовлений часом створення першоджерела, то в "Спайдермені" це чистої води обман — немов школяр, який намалював маркером вуса, щоб купити сигарети на касі. Втім, обман прекрасний: крім хвилинної пісеньки в серіалі, купа шаленого джазу, який і сьогодні змушує затамувати подих. Надалі Спайдермену написали ще купу музики, але майже в кожному фільмі є легке відлуння теми Вебстера/Гарріса.

[ + – ] Людина-павук/Spider Man – основна музична тема

Супергерой/Superman

[ + – ] Супермен народився на вигаданій планеті Криптон і ще дитиною, за кілька хвилин до знищення, був евакуйований на Землю

Датою народження Супермена можна вважати 18 квітня 1938 року, коли перший комікс про нього вийшов у книзі Action Comics №1, а "батьками" – письменника Джеррі Сігела та художника Джо Шустера. За легендою, він народився на вигаданій планеті Криптон і ще дитиною, за кілька хвилин до знищення, був евакуйований на Землю та усиновлений американськими фермерами. Космічна спадковість та чисте канзаське повітря допомогли хлопцю розвинути надлюдські здібності, серед яких – неймовірна сила та непроникна шкіра, а вже під час роботи журналістом у Daily Planet він почав вести подвійне життя, пурхаючи в неробочий час між хмарочосами у синіх колготках та червоній атласній накидці.

У 1978 році Джон Вільямс придумав для Супермена музичну тему (засновану на ідеальних (або, як заведено говорити в нас – чистих) інтервалах. Саме їх найлегше було витягти з духових старої конструкції, і саме їхні призовні звуки були мисливськими та військовими фанфарами.) 2012 року Супермен переодягся в темно-синій, а композитор Ганс Циммер написав для нього інший трек – темніший, напруженіший, але все з тими ж ідеальними інтервалами в основі.

[ + – ] Супергерой/Superman – класична музична тема

[ + – ] Супергерой/Superman – музика Ганса Циммера

Бетмен/Batman

[ + – ] Бетмен еволюціонував від безжального шибеника до мудрого інтелектуала

Бетмен або, по-нашому, Людина-кажан стабільно утримує найвищий рядок рейтингу супергероїв, навіть попри докази причетності кажанів до пандемії COVID-19. На світ з'явився завдяки банальній заздрощі: популярність Супермена не давала спокою художнику Бобу Кейну та письменнику Біллу Фінгеру, і вони вигадали історію багатого американського плейбою, філантропа та промисловця, на очах якого вбили батьків, і той пообіцяв помститися.

30 березня 1939 року, через рік після появи Супермена, Detective Comics опублікували перші картинки з Бетменом. Досить швидко цей персонаж еволюціонував від безжалісного шибеника, який перетворює злочинців на суповий набір, до мудрого інтелектуала зі суворим моральним кодексом. Але найголовніше — на відміну від більшості супергероїв, у Бетмена не було жодних надздібностей і покладався він виключно на свій інтелект, бойові навички та чесно зароблений стан.

У 1966 році на екрани вийшов американський телесеріал із вельми нехитрим сюжетом, який крутили двічі на тиждень. Всі його 120 серій перейшли в ранг класики, хоча сьогодні він і сприймається як пародія на "справжнього" Бетмена пізніших часів. У ньому з'явилася музична тема Бетмена, написана Нілом Хефті. Композиція побудована навколо гітарного хука, що нагадує саундтреки шпигунських фільмів, а також одинадцяти вигуків "Бетмен!" (це весь текст) у виконанні труб і восьми співаків, один з яких жартома написав: "Слова і музика Ніла Хефті". Важко знайти більш банальну дванадцятитактову блюзову послідовність на трьох акордах. Тим не менш, вона стала культовою, і навіть живий класик Ханс Циммер своїм саундтреком до "Темного лицаря" не потіснив Ніла Хефті.

[ + – ] Культова музична тема Бетмена: слова та музика Ніла Хефті

[ + – ] Ханс Циммер також писав музику для Бетмена

Чудо-жінка/Wonder Woman

[ + – ] У жовтні 1941 року на сторінках американських коміксів видавництва DC Comics з'явилася вона – Чудо-жінка

Більш ніж за два десятиліття до другої хвилі фемінізму, що порушила питання дефіциту можливостей для професійної та суспільної реалізації "щасливих жінок-домогосподарок", у жовтні 1941 року вперше на сторінках американських коміксів видавництва DC Comics з'явилася вона – Чудо-жінка. Вандервумен придумали психолог і письменник Чарльз Моултон разом із художником Гаррі Г. Пітером. Прототипів у супержінки два: дружина письменника Елізабет Марстон та їхня поліаморна життєва супутниця Олів Бірн.

На сюжет значною мірою вплинули роботи ранніх феміністок, і, незважаючи на казковість світу коміксів, у них порушуються неказкові проблеми, зокрема протизаплідних засобів.

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Походження Чудо-жінки на відміну від маскулінних героїв: її зробила з глини мати, королева Іполита, а надлюдські сили стали подарунком грецьких богів.

У 1975 році для телесеріалу з Ліндою Картер у головній ролі Чарльз Фокс створив музику у стилі джаз-року, а Норман Гімбел – слова. Оригінальна версія містить згадку про Другу світову війну, яка зникла в другому сезоні серіалу, і впевненість у тому, що "у своїх атласних колготках ти боротимешся за свої права і за старий Червоний, Білий і Блакитний" (мають на увазі, ймовірно, кольори прапора США ).

[ + – ] Музику до телесеріалу про Чудо-жінку написав Чарльз Фокс

Залізна людина/Iron Man

[ + – ] Айронмен — багатий промисловець і плейбой, який страждає від наслідків поранення, отриманого в полоні

Айронмен, він же Залізна Людина, з'явився як персонаж Marvel Comics у березні 1963 року завдяки письменнику Стіну Лі, сценаристу Ларрі Ліберу та художникам Дону Хекому та Джеку Кербі. Подібно до Бетмена, Айронмен – багатий промисловець і плейбой, який страждає від наслідків поранення, отриманого в полоні, де терористи змушували його винайти зброю масового ураження. Натомість він, геніальний винахідник, створив високотехнологічний костюм-броню, в якому і втік із полону. Не секрет, що Залізна людина – породження Холодної та В'єтнамської воєн та символ боротьби з комунізмом.

Айронмен став персонажем кількох мультсеріалів та мультфільмів, а у кіно його грає Роберт Дауні-молодший. Найвідомішим саундтреком стала пісня гурту Rooney до анімаційного серіалу "Залізна Людина: Бронепригоди". Це типовий рок кінця 2000-х, гітарні рифи якого успішно доповнює синтезаторна тема в приспівах – якесь нагадування про приставки 1980-х.