Літо у розпалі. Кращі треки липня: гімни літа, сонця і відступу карантину

Піжамна вечірка від Billie Eilish, оммаж Елу Боуллі в пісні Dua Lipa, діджей Kungs на пляжі в Марселі, зірка K-pop в капелюсі від Руслана Багінського, Kazka як Аватар, а також колаборація "Океану Ельзи" і alyona alyona "Країна дітей". Все це — плейлист липня 2021.

Billie Eilish

Lost Cause

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[ + – ] Billie Eilish Lost Cause

Найнесподіваніше відео, яке тільки можна було отримати від Біллі Айліш, — це звичайна піжамна вечірка без змій, утоплеників і гасіння бичків об дівоче обличчя. Вокалістка і шість подруг її комплекції (нескінченно далекої від анорексії) грають у твістер, брудняться тортом, стріляють серпантином і перекидаються в ліжку у спортивній білизні пастельних відтінків.

Весь цей балаган супроводжує іронічний текст про гріхи якогось там хлопця, зокрема смертні, — "квітів не дарував". Тут Біллі, здається, навіть не намагається співати на повні груди, але її хрустке шипіння вишуканіше будь-якого оперного вокалу.

Dua Lipa

Love Again

[ + – ] Dua Lipa Love Again

У 1932 році з'явився абсолютний хіт найпопулярнішого британського співака 1930-х Ела Боуллі My Woman. Не сумно-глузливий вокал Ела, не витончені ритми фокстроту були у ньому найбільш заразними, а трьохзвучна інтонація у виконанні засурдиненних труб. Неможливо уявити, що Джон Вільямс не знав цієї пісні, пишучи свій "Імперський марш", хоч і плагіатом таке запозичення не назвеш.

Відтоді пісню неодноразово переспівували, а група White Town у 1997-му народила новий хіт на основі того ж трьохзвучного семплу — Your Woman. Минуло ще 24 роки, і всі ті ж труби тепер співають у новій пісні Love Again Дуа Ліпи.

Kungs

Never Going Home

[ + – ] Kungs Never Going Home

Діджей Kungs — надзвичайно популярна фігура французької електронної сцени. Його дебютний альбом вийшов у 2016 році, після того як одна з пісень — This Girl — очолила хіт-паради у 45 країнах (зараз у неї півмільярда переглядів на Youtube). Тепер Кунгс повернувся з неймовірно заразливим літнім синглом.

Активний ритм і пульсуючі акорди, схожі на ті, які знаменували початок сінті-попу — у "Повітряній кукурудзі" Гершон Кінгслі, — в кліпі об'єднують у танці біля бортика басейну відпочивальників різного віку. Гімн відступаючому карантину знімали в рідному для Kungs Марселі на пляжі Cercle des Nageurs.

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BTS

Butter

[ + – ] BTS Butter

Жодного дня без приводу для гордості! Південнокорейська група BTS випустила кліп на пісню Butter, в якому один з семи учасників цього бойз-бенду — Кім Техен — з'являється в капелюсі українського дизайнера Руслана Багінського.

Капелюх, варто зауважити, примітний і неповторний — як водиться, з соломи і з подвійним позолоченим ремінцем-ланцюжком на підборідді. Практично одночасно з кліпом у всіх ресторанах швидкого харчування McDonalds, включно з українськими, з'явилося нове BTS-меню з південнокорейськими соусами "солодкий чилі" і "каджун".

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KAZKA

"М'ята"

[ + – ] KAZKA "М'ята"

У новому кліпі гурту KAZKA не тільки пряма реклама продуктового магазину, а й портал з нього в світ русалок, ельфів і німф. Режисер відео Сергій Ткаченко гордо називає свою роботу "музичним "Аватаром", де герої зі звичайного світу потрапляють у загадковий чудо-простір". Пісня чудесним чином поєднує жіночу пристрасть з купальськими мотивами і навіває літні мрії.

Hayley Kiyoko

Chance

[ + – ] Hayley Kiyoko Chance

Американська актриса, танцівниця і співачка Хейлі Кійоко зустріла літо пісенькою про шанс, кліп на яку вона зняла самостійно, запросивши на головну роль актрису Олександру Шіпп.

"Сподіваюся, що ця пісня дасть людям можливість подолати невпевненість у собі і усвідомити, наскільки вони гідні любові", — прокоментувала реліз Хейлі. В об'єктиві — медовий місяць стосунків двох дівчат, які люблять одна одну у теплих променях літнього сонця.

"На відео відображені ті перші кілька тижнів, місяців або навіть років, коли ви шалено закохані одне в одного", — пояснює вокалістка з гордістю за знімальну команду.

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"Океан Ельзи"

"Країна дітей" feat. alyona alyona

[ + – ] "Океан Ельзи" "Країна дітей" feat. alyona alyona

До Міжнародного дня захисту дітей реперка аlyona аlyona і група "Океан Ельзи" презентували пісню "Країна дітей". Композиція присвячена українським дітям, які постраждали від війни і терактів. Як відомо, з 2014 року через війну на Донбасі загинуло понад 240 дітей і ще 56 зникли без вісті.

"Разом ми довго роздумували, як поділитися з вами історією, якою болять наші серця не один рік, — повідомляє реперка. — Тому після творчих роздумів було вирішено зробити дві версії треку".

У кліпі до пісні у версії "Океану Ельзи" з'являються розбомблені будинки Лисичанська Луганської області та діти 8-13 років, які проживають у місті.