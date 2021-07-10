Літо у розпалі. Кращі треки липня: гімни літа, сонця і відступу карантину
Піжамна вечірка від Billie Eilish, оммаж Елу Боуллі в пісні Dua Lipa, діджей Kungs на пляжі в Марселі, зірка K-pop в капелюсі від Руслана Багінського, Kazka як Аватар, а також колаборація "Океану Ельзи" і alyona alyona "Країна дітей". Все це — плейлист липня 2021.
Billie Eilish
Lost Cause
Найнесподіваніше відео, яке тільки можна було отримати від Біллі Айліш, — це звичайна піжамна вечірка без змій, утоплеників і гасіння бичків об дівоче обличчя. Вокалістка і шість подруг її комплекції (нескінченно далекої від анорексії) грають у твістер, брудняться тортом, стріляють серпантином і перекидаються в ліжку у спортивній білизні пастельних відтінків.
Весь цей балаган супроводжує іронічний текст про гріхи якогось там хлопця, зокрема смертні, — "квітів не дарував". Тут Біллі, здається, навіть не намагається співати на повні груди, але її хрустке шипіння вишуканіше будь-якого оперного вокалу.
Dua Lipa
Love Again
У 1932 році з'явився абсолютний хіт найпопулярнішого британського співака 1930-х Ела Боуллі My Woman. Не сумно-глузливий вокал Ела, не витончені ритми фокстроту були у ньому найбільш заразними, а трьохзвучна інтонація у виконанні засурдиненних труб. Неможливо уявити, що Джон Вільямс не знав цієї пісні, пишучи свій "Імперський марш", хоч і плагіатом таке запозичення не назвеш.
Відтоді пісню неодноразово переспівували, а група White Town у 1997-му народила новий хіт на основі того ж трьохзвучного семплу — Your Woman. Минуло ще 24 роки, і всі ті ж труби тепер співають у новій пісні Love Again Дуа Ліпи.
Kungs
Never Going Home
Діджей Kungs — надзвичайно популярна фігура французької електронної сцени. Його дебютний альбом вийшов у 2016 році, після того як одна з пісень — This Girl — очолила хіт-паради у 45 країнах (зараз у неї півмільярда переглядів на Youtube). Тепер Кунгс повернувся з неймовірно заразливим літнім синглом.
Активний ритм і пульсуючі акорди, схожі на ті, які знаменували початок сінті-попу — у "Повітряній кукурудзі" Гершон Кінгслі, — в кліпі об'єднують у танці біля бортика басейну відпочивальників різного віку. Гімн відступаючому карантину знімали в рідному для Kungs Марселі на пляжі Cercle des Nageurs.Важливо
BTS
Butter
Жодного дня без приводу для гордості! Південнокорейська група BTS випустила кліп на пісню Butter, в якому один з семи учасників цього бойз-бенду — Кім Техен — з'являється в капелюсі українського дизайнера Руслана Багінського.
Капелюх, варто зауважити, примітний і неповторний — як водиться, з соломи і з подвійним позолоченим ремінцем-ланцюжком на підборідді. Практично одночасно з кліпом у всіх ресторанах швидкого харчування McDonalds, включно з українськими, з'явилося нове BTS-меню з південнокорейськими соусами "солодкий чилі" і "каджун".Важливо
KAZKA
"М'ята"
У новому кліпі гурту KAZKA не тільки пряма реклама продуктового магазину, а й портал з нього в світ русалок, ельфів і німф. Режисер відео Сергій Ткаченко гордо називає свою роботу "музичним "Аватаром", де герої зі звичайного світу потрапляють у загадковий чудо-простір". Пісня чудесним чином поєднує жіночу пристрасть з купальськими мотивами і навіває літні мрії.
Hayley Kiyoko
Chance
Американська актриса, танцівниця і співачка Хейлі Кійоко зустріла літо пісенькою про шанс, кліп на яку вона зняла самостійно, запросивши на головну роль актрису Олександру Шіпп.
"Сподіваюся, що ця пісня дасть людям можливість подолати невпевненість у собі і усвідомити, наскільки вони гідні любові", — прокоментувала реліз Хейлі. В об'єктиві — медовий місяць стосунків двох дівчат, які люблять одна одну у теплих променях літнього сонця.
"На відео відображені ті перші кілька тижнів, місяців або навіть років, коли ви шалено закохані одне в одного", — пояснює вокалістка з гордістю за знімальну команду.Важливо
"Океан Ельзи"
"Країна дітей" feat. alyona alyona
До Міжнародного дня захисту дітей реперка аlyona аlyona і група "Океан Ельзи" презентували пісню "Країна дітей". Композиція присвячена українським дітям, які постраждали від війни і терактів. Як відомо, з 2014 року через війну на Донбасі загинуло понад 240 дітей і ще 56 зникли без вісті.
"Разом ми довго роздумували, як поділитися з вами історією, якою болять наші серця не один рік, — повідомляє реперка. — Тому після творчих роздумів було вирішено зробити дві версії треку".
У кліпі до пісні у версії "Океану Ельзи" з'являються розбомблені будинки Лисичанська Луганської області та діти 8-13 років, які проживають у місті.