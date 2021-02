Біллі Айліш і її "злегка розмитий світ": у чому феномен популярності юної співачки

26 лютого — день прем'єри документального фільму про Біллі, її творчість і її сім'ю. Шанувальники сподіваються дізнатися про всі аспекти життя юного обдарування, 19-річної дівчини, яка стала кумиром мільйонів, "підірвала чарти" і записала трек для нового фільму про Джеймса Бонда.

"Біллі Айліш: Злегка розмитий світ"

The World's A Little Blurry — так називається біографічний фільм про Біллі Айліш, прем'єра якого відбулася 26 лютого. І це документальна історія дорослішання головної співачки 2020-х. Фільм розповідає про Біллі вдома, під час спілкування із сім'єю і запису дебютного альбому.

[ + – ] Документальний фільм "Біллі Айліш: злегка розмитий світ" — офіційний трейлер

[ + – ] Пісня з документального фільму про Біллі Айліш: The World's A Little Blurry

А що це за дівчинка?

Біллі Айліш стала музичним феноменом ще підлітком. У цьому вона обігнала і Брітні Спірс, і Джастіна Тімберлейка, і Джастіна Бібера, якими щиро захоплювалася і захоплюється досі. Вони стали відомі не в 13 років, і до слави йшли уторованим шляхом. Їхні продюсери робили ставку на перевірені методи: участь у молодіжних групах, сексуальність, пісні, націлені на успіх. Біллі вдалося обійти всі ці "правила" і must have. Вона не робить ставку на сексуальність, навіть заперечує її; записала свій перший хіт, буквально сидячи на ліжку в батьківському домі — і її єдиним партнером у світі музики залишається її брат.

Тепер про Біллі зняли байопік: відомий документаліст Р. Дж. Катлер, номінант на "Оскар" і володар "Еммі", зняв про неї фільм, який розповість про життя співачки вдома і на гастролях, а ще про те, як вона створює свої пісні .

Відразу потрібно сказати, що Біллі Айліш — феномен, але не унікум. Час від часу в музичному середовищі з'являються виконавці, чий імідж і стиль відрізняють їх від загальноприйнятих. Дженіс Джоплін, Емі Вайнхаус, Ед Ширан з'являлися в той момент, коли публіка втомлювалася від одноманітності і хотіла пісень, які дозволять випробувати нові емоції.

У світі музичної індустрії мало мати талант і голос, зірка на сцені — це зазвичай сукупність якостей, які видаються за готовий продукт. Бейонсе в одному з інтерв'ю згадувала про те, що жінці, коли вона хоче пробитися на сцену, варто докладати більше зусиль. Вона не може просто взяти мікрофон і заспівати, їй варто подбати принаймні про макіяж і про вбрання. Однак час від часу комусь це вдається.

Біллі — одна з тих, у кого вийшло. У тому числі завдяки розвитку соцмереж. Адже їй не довелося витрачати гроші на продюсера, щоб змусити себе почути. Однак одним хітом справа не обмежилася.

Коли Біллі записала свій перший хіт Ocean Eyes на SoundCloud у 2015 році, їй було всього 13 років. Пісню написав її старший брат Фіннеас для своєї групи.

[ + – ] Біллі Айліш — Ocean Eyes

Пісня призначалася для танцювального номеру: у студії, де займалася Біллі, викладач попросив її вибрати відповідну композицію. А вже записавши пісню, брат із сестрою поділилися нею з усім світом.

Пісня стала вірусною, проте Біллі і Фіннеас і подумати не могли, що скоро її будуть слухати мільйони.

"Ми сиділи в Starbucks, і Фіннеас каже: "Сестричко! Нашу пісню прослухали вже тисяча людей. Ми зробили це!" Ми думали, що досягли мети. Але це був тільки початок", — розповідала Біллі пізніше в інтерв'ю.

Ocean Eyes прозвучала в драмі "Весь цей світ" (2016) і серіалі "Втікачі" (1 сезон, 9 серія), що стало справжнім успіхом. Дві інші композиції Біллі Айліш, Fingers Crossed і Six Feet Under, стали частиною саундтреку до епізодів серіалу "Милі ошуканки" (7 сезон).

Далі її накрила світова слава: на "Нічному шоу з Джиммі Феллоном" Біллі презентувала новий сингл Bellyache, на який пізніше зняла кліп, записала трек Bored, який став частиною саундтреку до драматичного серіалу Netflix "13 причин чому", а в лютому 2018 року Айліш вирушила у свій перший гастрольний тур Where's My Mind.

У 2019 її дебютний альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? очолив американський і британський хіт-паради, а сингл Bad Guy вийшов на перше місце в Billboard Hot 100. Він став першим чарт-топером співачки, а сама Біллі Айліш завдяки цьому досягненню стала першим виконавцем, народженим у XXI столітті, якому вдалося очолити Hot 100.

У 2020 році Біллі Айліш стала тріумфатором музичної премії "Греммі", вигравши всі чотири основні номінації: "Пісня року", "Альбом року", "Запис року" і "Кращий новий виконавець", а також у номінації "Кращий вокальний поп-альбом". У результаті вона стала першим з 1981 року виконавцем (і другим в історії після Крістофера Кроса), який отримав усі чотири головних нагороди року.

[ + – ] Біллі Айліш і всі її "Греммі"

Сама Айліш каже, що зберігає свої нагороди просто "на полиці", але була вражена, отримавши їх.

Зараз, в епоху пандемії коронавірусу, співачка, якій 18 грудня 2020 тільки виповнилося 19 років, проводить час зі своєю сім'єю і собаками, гуляє по пляжу і записує нові пісні, а також чекає прем'єри документального фільму про себе, який, можливо, дасть відповіді на питання, головне з яких: у чому ж секрет її популярності?

Секрет у сім'ї і вихованні

Біллі Айліш Пайрат Берд О'Коннелл — а саме так звучить її повне ім'я — і її брат Фіннеас виросли у творчій родині. Мати, Меггі Берд, працювала сценаристом, учителем і акторкою, батько — Патрік О'Коннел працює будівельником, проте підробляв на зйомках у масовці, і навіть у такому хіті як "Залізна людина". І мати, і батько Біллі займаються музикою і всіляко заохочували до цього своїх дітей. Свою першу пісню, натхненну серіалом "Ходячі мерці", Айліш написала ще в 11 років. Також вона брала участь у шоу талантів, відвідувала танцювальну студію, і у 8 років її прийняли в Дитячий хор Лос-Анджелеса.

Загальноосвітні предмети вона вивчала вдома. Її батьків надихнув досвід трьох братів Хенсон, учасників групи Hanson, які також не відвідували школу і були вільні займатися творчістю в будь-який зручний для них час.

[ + – ] Біллі Айліш з матір'ю

Дівчина отримала травму ноги і більше не могла займатися танцями, також її виключили з хору, що, як каже сама Біллі, дуже її засмутило. Однак, за її ж словами, у неї завжди була підтримка сім'ї і музика.

"Здається, у Біллі такий рівний курс, і я вважаю це заслугою її незвичайної, дуже дружної родини", — зазначав актор Вуді Харрельсон, який познайомився зі співачкою і її рідними на фоні захисту навколишнього середовища. Нагадаємо: і Вуді, і Біллі — вегетаріанці.

[ + – ] Біллі Айліш з братом Фіннеасом

Між Фіннеасом і Біллі немає суперництва. "У Фіннеаса повноцінна музична кар'єра, він випустив сольний альбом у 2019 році і спродюсував пісні для Селени Гомес і Каміли Кабелло. Просто в нього є ця особлива та унікальна здатність працювати з Біллі, якої немає ні в кого. Він її старший брат. Вони разом із самого початку. Вони чесні одне з одним, і можуть бути дуже відвертими і сказати одне одному, що вони відстій. Але вони з великою повагою ставляться до творчості одне одного. Її мила зворушлива пісня Everything I Wanted — про комфорт і стабільність їхнії відносин", — розповідає Патрік О'Коннел, батько Фіннеаса і Біллі.

Крім цього, брат і сестра досі пишуть свою музику в рідній домівці, що свідчить про те, що вони не прагнуть покинути це місце, як багато молодих людей. Навіть коли у 2019 році багаторічний продюсер фільмів про Джеймса Бонда Барбара Брокколі запропонувала Біллі записати саундтрек до головних титрів нового фільму про агента 007, Фіннеас і Біллі зайнялися створенням нової пісні спочатку в кімнаті Фіннеаса, а потім у їхньому гастрольному автобусі.

"Автобус був припаркований на стоянці, було абсолютно темно. Я сиділа, згорбившись на своєму ліжку, а Фіннеас сидів на своєму, через прохід. Саме так і з'явилася ця пісня", — розповідає Біллі про хіт No Time To Die.

[ + – ] Біллі Айліш No Time To Die

Секрет у відвертості

Деякі критики називають творчість Біллі депресивною і похмурою, проте сама співачка каже, що її пісні — це тільки втілення думок, які охоплюють кожного підлітка в 15-17 років.

"Підліткові роки часто підживлюються сильними емоціями, величезним і самокритичним соліпсизмом і почуттям, що ніхто не розуміє, ніхто не бачить, що всі жахливі, що збивають з пантелику, незручні аспекти життя відбуваються з вами і тільки з вами. Мистецтво — це те, що нас рятує, викладає нам перші уроки співчуття: інші можуть відчувати і відчувають ті ж почуття, бажання, печалі і сором. Це відчуття, що тебе бачать, перший смак глибокої любові", — говорить режисер Р. Дж. Катлер, який зняв про неї фільм.

Пісням Біллі Айліш і її численним інтерв'ю властива підліткова сором'язливість. Музичні критики зазначають, що вона своїм тихим голосом ніби викликає слухачів на відвертість і пропонує довірливо поговорити.

Вона додала панкозвучання у звичні поп-композиції. При цьому визнає, що хоча в числі її натхненників були і Френк Сінатра, і інді-група Bon Iver, вона завжди заздрила реп-виконавцям. "Вони просто знімають сорочки, бо вони чоловіки, і стрибають по сцені, а весь натовп стрибає, бризкає водою, шумить, вони брудні, і їм все одно", — згадує Біллі, яка намагалася привнести те ж саме і на свої концерти.

[ + – ] Біллі Айліш у своїй кімнаті з постерами Джастіна Бібера

Біллі відверто говорить про те, що, хоча в її піснях іноді і звучать назви наркотиків, вона ніколи не брала їх і рішуче виступає проти цього. Її хіт Xanny (вулична назва Ксанакс) розповідає про печаль, яку вона відчуває, перебуваючи серед людей, які не можуть залишатися тверезими.

"Коли я росла, у колі моїх друзів усі пили, курили, вживали наркотики і все таке. Я встояла, думаю, через мій характер. Я дуже вольова людина, і я думаю, що в той час я відчувала почуття переваги, залишаючись тверезою", — згадує Біллі.

Вона готова говорити і про особисте життя. Хоч їй і приписують численні романи з репером Халідом, співаком Шоном Мендесом, актором Коулом Спроусом і навіть Джастіном Бібером, Айліш каже, що їй ніхто не подобається і хлопця в неї немає.

"Я була закохана. Але не зараз. Я закохана в неї. У саму себе", — говорить співачка. Але в той же час в її кімнаті зберігається коробка з романтичними "трофеями": флаконами парфумів, що нагадують про минуле і шапка першої людини, у яку Біллі закохалася і ім'я якої вона не називає.

[ + – ] Біллі Айліш і репер Халід

"У цій коробці є парфуми. Маленькі бульбашки парфумів, які пахнуть точно так само, як я пахла в цих відносинах, і ще один — який пахне як хтось, хто ображав мене", — каже співачка.

"Я кожен день радію з того, що я самотня, але мені також подобається, що я не відштовхую людей. Було б добре, якби в мене був хтось, але поки я цього не хочу, — зізнається Біллі і зазначає, що коли-небудь хотіла б завести дітей і "щоб у цих дітей народилися їхні власні діти".

Крім того, вона не соромиться говорити про те, що страждає від синдрому Туретта. Творчість і виступи допомагають їй впоратися з цим. Пережила кілька депресій і звичайних для підлітків проблем, які зазвичай замовчують. Приймаючи цей досвід, Біллі закликає своїх прихильників бути відвертішими і говорити про те, що їх турбує.

Секрет у скритності

Один з найпопулярніших запитів у мережі — це "Біллі Айліш без одягу". Як каже сама співачка, "Інтернет жорстокий до жінок". Єдине фото, де на ній немає настільки улюблених нею вільних толстовок, було зроблено папараці, коли вона йшла від машини до будинку свого брата.

[ + – ] Те саме фото, яке викликало шквал коментарів у соцмережах/Фото: BuzzFeed

Фото Біллі в майці викликало цілий шквал коментарів, як позитивних, так і негативних.

"Я думаю, що люди навколо мене турбувалися про це більше, ніж я. Чесно кажучи, я почала носити мішкуватий одяг тільки через своє тіло. І я рада, що цей інцидент стався саме зараз, а не кілька років тому, коли я була в розпалі жахливих відносин із самою собою. Я дійсно нічого не їла, я голодувала, я приймала таблетки, які повинні були допомогти мені схуднути, але я тільки мочилася від них у ліжко. Мені було тоді 12 років. І це було справжнім безумством. Я думала, що одна я себе ненавиджу, а тепер виявляється, що інтернет також ненавидить моє тіло. Це неймовірно", — розповідає співачка в черговому інтерв'ю.

"Ви насправді знаєте мене? У вас є своя думка про мою точку зору, про мою музику, про мій одяг, про моє тіло", — говорила вона в короткометражному фільмі, який зняла в минулому році. У ньому Біллі знімала із себе одяг, роздягаючись до білизни і занурюючись у ванну з чорною рідиною.

У нещодавньому інтерв'ю Біллі знову приділила увагу цьому інциденту і заявила, що "вона просто завжди так виглядає, це ви цього не бачили".

Говорячи про свою манеру одягатися, яку переймають її шанувальники, Біллі говорить, що її надихнув Tyler, The Creator, — американський репер, автор пісень, продюсер, кліпмейкер, дизайнер і володар "Греммі" 2020 року за кращий реп-альбом.

[ + – ] Біллі Айліш у фотосесії для Vanity Fair

У 2017 році в одному з інтерв'ю вона розповіла, що їй подобається виділятися серед звичайних людей і звертати на себе увагу оточення за допомогою свого стилю. У 2019 Айліш з'явилася в рекламному ролику бренду Calvin Klein, у якому згадала, що вона одягає мішкуватий одяг, щоб люди не звертали увагу на її тіло, а тільки на її творчість. Вона навіть згадала співачку Ріанну, яка називала моду своїм "захисним механізмом".

[ + – ] Вуличний стиль Біллі Айліш/все фото: Instagram billieeilish [ + – ] Вуличний стиль Біллі Айліш

Зараз вона підтримує імідж прихованої особи, згадавши, що зробила татуювання, але його ніхто не побачить. "Я зробила те, що обіцяла. А чого ви чекали?" — заявила вона і нагадала, що раніше обіцяла зробити тільки два малюнки на тілі і жодного на обличчі. І саме про скритність вона говорить в кожному своєму інтерв'ю. Біллі визнає, що намагається приховувати своє особисте життя від оточення, і якщо і шукає інформацію про себе в мережі, то тільки для того, щоб прочитати заголовки, тому що це іноді "буває дуже весело". "Коментарі зазвичай жахливі", — зазначає вона. І каже, що найважливіше для неї, це вберегти її сім'ю від зайвої публічності і від усіх небезпек, включаючи коронавірус.

[ + – ] Біллі Айліш — відео

Режисер Р. Дж. Катлер, який зняв про юну співачку документальний фільм, говорить, що основна тема її історії — це "співчуття і зв'язок". І коли сама вона подивилася уривок уже змонтованого фільму, то зізналася, що це було нелегко.

"Це дійсно про моє життя, про мене, так, як я не очікувала і це було досить важко пережити. Але цей досвід був корисним. Я дивилася цей епізод і думала: "Було б класно, якби хтось це зробив, і ви могли б переглянути шматочки свого життя під іншим кутом зору", і мені це вдалося", — посміхається Біллі. А наостанок дає пораду собі з минулого і для себе в майбутньому: "Насолоджуйся і не приймай нічого, як належне".

5 раптових фактів про Біллі Айліш

Своїм найкращим другом Біллі незмінно називає свого брата Фіннеаса. І свою сім'ю в цілому. Також вона зазначає, що їй дуже пощастило з родиною і вони спілкуються щодня.

Біллі виступала проти Дональда Трампа і навіть потрапила в список "небажаних" зірок, яких не хочуть допускати до державних рекламних кампаній. "Я дуже пишалася собою. Безліч моїх друзів написали мені про це, і вони говорили: "Я так тобою пишаюся! Трамп тебе боїться!". І я подумала, а це ж правда, чорт забирай", — говорила Біллі в інтерв'ю.

У Біллі нарешті з'явилася машина. Вона з 16 років говорила, що хоче цілий "парк автомобілів". Першим став матовий чорний Dodge Challenger, подарунок від її звукозаписної компанії. Його Біллі називає "драконом" на честь улюбленої фантастичної істоти. Наступним авто, ймовірно, стане Tesla.

Біллі не надто любить роботів. І каже, що винаходи на кшталт "робособак" — це дурість. "Залиште роботів у лабораторії", — зазначає вона.

Найбільш дивними чутками про себе Біллі називає ті, у яких говорилося, що вона вагітна, причому вже вдруге, що вона продала душу дияволу і той з'явився, коли її зняли без улюбленої толстовки. "Усі писали про те, що я товста, а я говорила, агов, я завжди так виглядала, просто ви цього не бачили", — говорить співачка.

Ну і нарешті потрібно згадати про ту величезну симпатію, яку відчувають до Біллі Айліш тисячі її українських шанувальників. У 2020 році Біллі Айліш увійшла в ТОП-10 найпопулярніших персон, запити про яких українці відправляли в Google.