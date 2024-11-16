"Я особисто зацікавлений, щоб Путін не виграв цю війну": перше інтерв'ю адміністратора Oryx

За словами Якуба Яновського, його сім'я постраждала від радянської окупації, тому в нього є особистий інтерес у програші Кремля. Платформа Oryx, щоб не наражати на небезпеку бійців ЗСУ, публікує матеріали із затримкою в кілька тижнів.

OSINT-сайт Oryx був заснований 2013 року і відстежував війну в Сирії. Зараз це найповніший загальнодоступний архів, присвячений війні в Україні. Якуб Яновський, який керує платформою разом із невеликою командою, дав перше інтерв'ю про свою роботу виданню NZZ.

Нідерландський OSINT-сайт Oryx присвячений оборонній аналітиці та дослідженню військових дій. Раніше його адміністраторами були аналітики Стейн Мітцер і Йост Оліманс, які раніше працювали в Bellingcat.

"Орікс" був створений 2013 року і спочатку вивчав війну в Сирії. Мітцер і Оліманс також видали книгу про армію КНДР.

Сайт набув міжнародної популярності завдяки своїй роботі під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, коли в ньому почали підраховувати та відстежувати матеріальні втрати на основі візуальних доказів і даних з відкритих джерел (OSINT) та соціальних мереж.

Зараз адміністратором сайту є чех Якуб Яновський. Він каже, що його завжди цікавила тема війни та зброї. Але сайтом Oryx він почав займатися з особистих спонукань.

Адміністратор OSINT-сайту Oryx Якуб Яновський Фото: NZZ

"Я пережив холодну війну тільки в дитинстві, але моя сім'я постраждала від радянської окупації. Я дуже особисто зацікавлений у тому, щоб Володимир Путін не виграв цю війну", — каже він.

Якуб зазначає, що за публікаціями уважно стежать в Україні, Росії та особливо на Заході.

"Незліченні засоби масової інформації, зокрема, регулярно цитують наші дані. Це, своєю чергою, впливає на рішення про озброєння урядів, що підтримують Україну. Якщо всім буде ясно, що поставлена зброя ефективна, ризик "втоми від війни" знижується, — зазначає він.

За його словами, матеріалами його раніше постачало цивільне населення, тепер українські солдати.

"У нас є кілька хороших контактів із солдатами (часто пілотами дронів), які постачають нас безпосередньо. Однак більша частина фотографій і відео перебуває у вільному доступі на найрізноманітніших каналах, особливо в Telegram і X. У військових є інтерес представити свої "трофеї" публічно. Це робиться з гордості, а також для впливу на своє і західне населення", — каже Яновський.

Щоб не наражати ЗСУ на небезпеку, Якуб публікує матеріали із затримкою в кілька тижнів. За його даними, на лінії фронту він із колегами задокументували від 80 до 90 відсотків усіх втрат.

Фотографії з OSINT-сайту Oryx Фото: oryxspioenkop.com

"Коли справа доходить до танків, наприклад, наші цифри, імовірно, досить добре відповідають дійсності — вони часто перебувають на передньому краї бою, і такий зламаний монстр не залишається непоміченим. Для решти пристроїв, особливо якщо вони працюють з другого ряду, частка, звісно, нижча. Ми навіть не ідентифікуємо дрібніші види зброї, як-от гармати або дрони", — зазначає Якуб.

Говорячи про техніку, яку використовує Росія, команда Oryx зазначає, що там трапляються справжні раритети.

"Наші дані ясно показують, наскільки застаріле обладнання з російського боку. Деяка техніка могла бути отримана безпосередньо з музею. Більше половини техніки, яку Росія втрачає в Україні, відносяться до радянських часів — до 1940-х і 1950-х років", — каже OSINT-дослідник.

Ці платформи росЗМІ часто називають "фейковими", але прямих загроз не надходило.

"Проросійські пропагандисти іноді звинувачують нас у фейкових новинах, але ми можемо з цим жити. Певною мірою нас захищає той факт, що ми працюємо на території НАТО, а не в Україні чи навіть у Росії", — каже Якуб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові воюватимуть на кіношному реквізиті. Російська кіностудія "Мосфільм" передала ЗС РФ військову техніку 1950-х років, яка збереглася на складі. Про це на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним повідомив директор генеральний директор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров.