"Я лично заинтересован, чтобы Путин не выиграл эту войну": первое интервью администратора Oryx

По словам Якуба Яновского, его семья пострадала от советской оккупации, поэтому у него есть личный интерес в проигрыше Кремля. Платформа Oryx, чтобы не подвергать опасности бойцов ВСУ, публикует материалы с задержкой в несколько недель.

OSINT-сайт Oryx был основан в 2013 году и отслеживал войну в Сирии. Сейчас это наиболее полный общедоступный архив, посвященный войне в Украине. Якуб Яновский, который управляет платформой вместе с небольшой командой, дал первое интервью о своей работе изданию NZZ.

Нидерландский OSINT-сайт Oryx посвящен оборонной аналитике и исследованию военных действий. Ранее его администраторами были аналитики Стейн Митцер и Йост Олиманс, которые раньше работали в Bellingcat.

"Орикс" был создан в 2013 году и первоначально изучал войну в Сирии. Митцер и Олиманс также издали книгу об армии КНДР.

Сайт приобрел международную известность благодаря своей работе во время повномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, когда в нем стали подсчитываться и отслеживаться материальные потери на основе визуальных доказательств и данных из открытых источников (OSINT) и социальных сетей.

Сейчас администратором сайта является чех Якуб Яновский. Он говорит, что его всегда интересовала тема войны и оружия. Но сайтом Oryx он начал заниматься из личных побуждений.

Администратор OSINT-сайта Oryx Якуб Яновский Фото: NZZ

"Я пережил холодную войну только в детстве, но моя семья пострадала от советской оккупации. Я очень лично заинтересован в том, чтобы Владимир Путин не выиграл эту войну", — говорит он.

Якуб отмечает, что за публикациями внимательно следят в Украине, России и особенно на Западе.

"Бесчисленные средства массовой информации, в том числе, регулярно цитируют наши данные. Это, в свою очередь, влияет на решения о вооружениях правительств, поддерживающих Украину. Если всем будет ясно, что поставленное оружие эффективно, риск "усталости от войны" снижается, — отмечает он.

По его словам, материалами его ранее снабжало гражданское население, теперь украинские солдаты.

"У нас есть несколько хороших контактов с солдатами (часто пилотами дронов), которые снабжают нас напрямую. Однако большая часть фотографий и видео находится в свободном доступе на самых разных каналах, особенно в Telegram и X. У военных есть интерес представить свои "трофеи" публично. Это делается из гордости, а также для влияния на свое и западное население", — говорит Яновский.

Чтобы не подвергать ВСУ опасности, Якуб публикуют материалы с задержкой в несколько недель. По его данным, на линии фронта он с коллегами задокументировали от 80 до 90 процентов всех потерь.

Фотографии с OSINT-сайта Oryx Фото: oryxspioenkop.com

"Когда дело доходит до танков, например, наши цифры, вероятно, довольно хорошо соответствуют действительности — они часто находятся на переднем крае боя, и такой сломанный монстр не остается незамеченным. Для остальных устройств, особенно если они работают со второго ряда, доля, конечно, ниже. Мы даже не идентифицируем более мелкие виды оружия, такие как пушки или дроны", — отмечает Якуб.

Говоря о технике, которую использует Россия, команда Oryx отмечает, что там попадаются настоящие раритеты.

"Наши данные ясно показывают, насколько устарело оборудование с российской стороны. Некоторая техника могла быть получена непосредственно из музея. Более половины техники, которую Россия теряет в Украине, относятся к советским временам — к 1940-м и 1950-м годам", — говорит OSINT-исследователь.

Данные платформы росСМИ часто называют "фейковыми", но прямых угроз не поступало.

"Пророссийские пропагандисты иногда обвиняют нас в фейковых новостях, но мы можем с этим жить. В определенной степени нас защищает тот факт, что мы работаем на территории НАТО, а не в Украине или даже в России", — говорит Якуб.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные будут воевать на киношном реквизите. Российская киностудия "Мосфильм" передала ВС РФ военную технику 1950-х годов, которая сохранилась на складе. Об этом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил директор генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров.