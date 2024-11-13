С киностудии "Мосфильм" забрали реквизитные танки и БМП для войны в Украине, — росСМИ

"Мосфильм" имел более 190 единиц бронетехники и самоходных установок, "загримированных" под различные образцы иностранной военной техники разных периодов, отмечают журналисты.

Российские оккупанты в Украине будут воевать реквизитом. Киностудия "Мосфильм" в России передала на войну военную технику 50-х годов, которая сохранилась на складе. Об этом пишут издания"Медуза" и ASTRA.

Отмечается, что об этом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил директор генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"Предоставили благотворительную помощь в восемь миллионов в этом году, в том числе для нужд "СВО" — шесть миллионов. Кстати, в 2023 году мы передали Вооруженным Силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны — забрали эти машины", — рассказал глава киностудии.

В распоряжении киностудии есть военная техника, которая используется как реквизит. В частности, "Мосфильм" имеет более 190 единиц бронетанковой техники, бронетранспортеров и самоходных установок "загримированных" под различные образцы иностранной военной техники разных периодов", несколько десятков единиц военного вооружения, в частности, якобы иностранного производства".

"Вся техника является реквизитом (сценически-постановочными средствами), находится в исправном состоянии и готова к съемкам нескольких кинокартин одновременно", — сообщили в "Мосфильме".

Напомним, что в июне 2024 года бойцы ВСУ "затрофеили" танк-черепаху РФ с экипажем. После этого на панцирник повесили украинский флаг, завели и вместе с пленными оккупантами отправились на позиции Сил обороны.