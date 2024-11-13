З кіностудії "Мосфільм" забрали реквізитні танки та БМП для війни в Україні, — росЗМІ

"Мосфільм" мав понад 190 одиниць бронетехніки та самохідних установок, "загримованих" під різні зразки іноземної військової техніки різних періодів, зазначають журналісти.

Російські окупанти в Україні будуть воювати реквізитом. Кіностудія "Мосфільм" в Росії передала на війну військову техніку 50-х років, яка зберегілася на складі. Про це пишуть видання "Медуза" і ASTRA.

Зазначається, що про це на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним повідомив директор генеральний директор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров.

"Надали благодійну допомогу у вісім мільйонів цього року, в тому числі для потреб "СВО" — шість мільйонів. До речі, у 2023 році ми передали Збройним силам 28 танків Т-55, вісім танків ПТ-76, шість БМП і вісім тягачів, які у нас зберігалися на військово-технічній базі. Я дізнався, що є потреби, зв'язався з Міністерством оборони — забрали ці машини", — розповів голова кіностудії.

У розпорядженні кіностудії є військова техніка, яка використовується як реквізит. Зокрема, "Мосфільм" має понад 190 одиниць бронетанкової техніки, бронетранспортерів та самохідних установок "загримованих" під різні зразки іноземної військової техніки різних періодів", кілька десятків одиниць військового озброєння, зокрема, нібито іноземного виробництва".

"Вся техніка є реквізитом (сценічно-постановочними засобами), перебуває у справному стані та готова до зйомок кількох кінокартин одночасно", — повідомили у "Мосфільмі".

Нагадаємо, що у червні 2024 року бійці ЗСУ "затрофеїли" танк-черепаху РФ з екіпажем. Після цього на панцирник повісили український прапор, завели і разом із полоненими окупантами вирушили на позиції Сил оборони.