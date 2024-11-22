78-річна Шер із новим кольором волосся з'явилася на публіці (фото, відео)

Співачка Шер намагається зберегти квітучий вигляд. Попри вік, два роки тому вона закрутила роман із молодшим на 40 років музичним продюсером Олександром Едвардсом.

Американська співачка й акторка Шер 21 листопада в Нью-Йорку привернула загальну увагу, продемонструвавши новий образ, позбувшись темних локонів, пише Daily Mail.

78-річна співачка Believe була помічена біля готелю, а потім і на презентації своїх нових мемуарів під назвою "Шер: Мемуари, частина перша". Артистка була одягнена в стильні вільні сірі вільні штани, а також світло-сірий подовжений твідовий піджак із прорізними кишенями. Свій сучасний образ зірка "Іствікських відьом" доповнила білою в'язаною кофтиною з глибоким круглим вирізом і чорними черевиками на високих стійких підборах.

Але найбільше публіку вразило волосся Шер. Тепер у неї світлі локони з рудуватим відтінком. З прикрас на співачці були витончені срібні намисто та масивні каблучки на кожній руці. Макіяж співачки був гламурним і складався з шару туші на віях, легких мерехтливих тіней навколо очей, персикових рум'ян і глянсової темно-червоної помади.

Останніми днями Шер активно просуває свою нову книгу, яка офіційно вийшла на початку цього тижня, 19 листопада. У першій частині двотомного видання виконавиця ділиться подробицями свого особистого життя і різними моментами своєї кар'єри. Вона відверто розповіла, про свої невдалі шлюби і про те, як втратила цноту в 14 років.

Раніше, Нагадаємо, 4 жовтня 78-річна Шер вийшла на червону доріжку зі своїм старшим сином.