78-летняя Шер с новым цветом волос появилась на публике (фото, видео)

Певица Шер старается сохранить цветущий вид. Невзирая на возраст, два года назад она закрутила роман с младшим на 40 лет музыкальным продюсером Александром Эдвардсом.

Американская певица и актриса Шер 21 ноября в Нью-Йорке привлекла всеобщее внимание, продемонстрировав новый образ, избавившись от темных локонов, пишет Daily Mail.

78-летняя певица Believe была замечена возле отеля, а затем и на презентации своих новых мемуаров под названием "Шер: Мемуары, часть первая". Артистка была одета в стильные свободные серые брюки, а также светло-серый удлиненный твидовый пиджак с прорезными карманами. Свой современный образ звезда "Иствикских ведьм" дополнила белой вязаной кофточкой с глубоким круглым вырезом и черными ботинками на высоких устойчивых каблуках.

Но больше всего публику поразили волосы Шер. Теперь у нее светлые локоны с рыжеватым оттенком. Из украшений на певице были изящные серебряные ожерелье и массивные кольцами на каждой руке. Макияж певицы был гламурным и состоял из слоя туши на ресницах, легких мерцающих теней вокруг глаз, персиковых румяна и глянцевой темно-красной помады.

В последние дни Шер активно продвигает свою новую книгу, которая официально вышла в начале этой недели, 19 ноября. В первой части двухтомного издания исполнительница делится подробностями своей личной жизни и различными моментами своей карьеры. Она откровенно рассказала, о своих неудачных браках и о том, как потеряла девственность в 14 лет.

Ранее, Напомним, 4 октября 78-летняя Шер вышла на красную дорожку со своим старшим сыном.