78-летняя Шер вышла на красную дорожку со своим старшим сыном (фото)

Шер пришла на премьеру фильма, чтобы поддержать сына Чеза, который пошел по ее стопам и делает успешную карьеру в киноиндустрии.

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Знаменитая американская певица и актриса Шер вышла на красную дорожку со своим старшим сыном Чезом Боно нового фильма "Little Bites", премьера которого состаялась в четверг, 3 октября в театре Aero в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Похоже мать и сын помирились после недавнего скандала: 55-летний Чез "отменил приглашение" своей 78-летней маме-суперзвезде на свою предстоящую свадьбу на фоне юридической тяжбы, связанной с опекой Шер над ее младшим сыном Элайджей Блю Оллманом.

Шер продемонстрировала свой, казалось бы, нестареющий облик, позируя в шикарном наряде. Лауреат премии "Грэмми" надела стильный бежевый пиджак, украшенный цепями, булавками и черным принтом в стиле граффити с одной стороны и прозрачный полосатый топ с глубоким вырезом. Исполнительница хита Believe дополнила свой образ узкими черными брюками и кожаными сапогами до колен. Ее струящиеся длинные черные волосы были уложены свободными волнами. Звезда нанесла легкий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной тушью для ресниц.

Чез выглядел великолепно в синем пиджаке, брюках цвета хаки и белой рубашке на пуговицах. Свой образ сын звезды Голливуда дополнил коричневыми кожаными туфлями и очками в черной оправе.

Певица Шер со своим сыном Чезом Боно и будущей невесткой Шарой Блю Мэйтс Фото: Getty Images

Шер тепло обняла Чеза на красной дорожке, позируя многочисленным фотографам. Певица отлично провела время, общаясь с поклонниками и актерами фильма "Маленькие укусы". В этой картине, помимо ее старшего сына, также снялись Крсис Фокс, Бонни Ааронс и Барбара Крэмптон. Это 23-я актерская работа Чеза с тех пор, как он оказался в центре внимания еще ребенком, на шоу Шер и покойного отца Сонни Боно в 1970-х годах. Чез — единственный ребенок Шер от певца Боно, за которым она была замужем с 1964 по 1975 год. Боно трагически погиб от травм, полученных в результате несчастного случая в 1998 году. Легендарному артисту было 62 года.

Ранее, 2 мая, Шер впервые рассказала о том, как отвергла легендарного артиста.