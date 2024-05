"Пришлось начинать с нуля": Шер рассказала о сложностях в жизни и потери всех денег (видео)

Певица считает, что удача сыграла огромную роль в ее долгой музыкальной карьере. В этом году Шер будет введена в Зал славы рок-н-ролла за вклад в музыкальную индустрию.

Американская певица, актриса и бизнесвумен Шер 1 мая на шоу Дженнифер Хадсон откровенно рассказывает, что в один момент потеряла все деньги и находилась в отчаянии, так как не знала, чем заняться, чтобы заработать на жизнь. Но удача всегда сопутствовала ей, сообщает Рeople.

77-летняя певица "Believe" рассказала ведущей, что в тот момент она сделала то, чего многие артисты не делали в 1980-х годах. Шер поехала в Лас-Вегас, чтобы принять участие в развлекательном шоу, заработать немного денег и поддержать свою семью. Правда, она не сообщила, каким образом потеряла все деньги.

"В какой-то момент я потеряла все деньги, ради которых работала. Поэтому мне пришлось начинать с нуля, и я не знал, чем на самом деле буду заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь своим детям. Я решила пойти во дворец Цезаря, который был… вы знаете, люди туда не ходили. Я подумала: "Что Элвис Пресли здесь делает?" Но люди не поехали в Лас-Вегас. Это действительно было, как кладбище слонов", — поделилась она.

Шоу проходило в выставочном зале Circus Maximus в Caesars Palace и получила название "Праздник в Caesars Palace". Шер исполнила такие песни, как "Lookin for Love", "Take It to the Limit" и "Out Here on My Own".

Звезда считает, что работать в музыкальной индустрии не всегда легко , и ей приходится преодолевать ряд препятствий, чтобы оставаться на сцене.

"Был один критик, который каждый год повторял: "Это ее последний год", "Наконец-то это ее последний год", "Она уже закончилась". И я сказал: "Знаешь, что, приятель, я буду здесь, когда ты уйдешь". Я думаю, что так и произошло. Я старалась вести себя круто со всеми, почему бы и нет?".

Несмотря на свои успехи, Шер считает, что удача сыграла огромную роль в ее долгой музыкальной карьере.

"Я счастливчик. Мне действительно повезло, потому что я считаю, что для того, чтобы заниматься нашим бизнесом, недостаточно быть талантливым, нужно немного удачи. Потому что я знаю людей, которые могут петь не хуже меня, понимаешь? Но им не так повезло. Как будто я сосуд. Это проходит сквозь меня", — сказала она.

В этом году Шер будет введена в Зал славы рок-н-ролла за особый вклад в музыкаяльную индустрию. 21 апреля был представлен список номинантов 2024 года, в который также вошли Мэрайя Кэри, Эрик Б. и Раким, Jane's Addiction, Ленни Кравиц, Oasis, Шинейд О'Коннор и Шаде.

Ранее, 2 мая, Фокус писал о том, что Шер отвергла легендарного артиста. Много десятилетий назад за ней пытался ухаживать король рок-н-ролла Элвис Пресли.