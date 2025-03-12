Мужчина вошел в дом, которым владел 30 лет, и обнаружил, что там живет кто-то другой (фото)

Майк Холл пережил шок, обнаружив, что его дом, которым он владел 30 лет, оказался в руках посторонних людей. Несмотря на годы судебных разбирательств и значительные финансовые потери, мужчина добился возвращения жилья.

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Преподобный Майк Холл, которому принадлежал дом в Лутоне на протяжении 30 лет, оказался в центре одной из самых необычных юридических баталий Великобритании. В 2021 году он обнаружил, что его имущество было продано мошенниками, а в доме уже проживают новые владельцы. Об этом пишет Lad Bible.

Холл приобрел недвижимость в Лутоне в 1990 году, однако спустя три десятилетия неожиданно узнал, что кто-то выдал себя за него и продал дом всего за 131 000 фунтов стерлингов. В это время он находился в Северном Уэльсе, но обеспокоенные соседи сообщили, что в его доме горит свет и туда зашли незнакомцы.

После долгой поездки он прибыл к своему дому и обнаружил, что замки заменены, а внутри проводятся строительные работы. Попытка войти внутрь с собственными ключами не удалась, так как дверь оказалась заперта, а незнакомец, открывший ее, сообщил, что теперь этот дом принадлежит ему.

Несмотря на годы судебных разбирательств и значительные финансовые потери, Холл, наконец, добился возвращения своего дома Фото: Google Maps

Программа BBC Radio 4 "Ты и твои" занялась расследованием инцидента. Журналисты обнаружили, что мошенники использовали поддельные водительские права и фиктивный банковский счет для оформления продажи. Более того, существовали записи телефонных разговоров, где неизвестный, выдавая себя за Холла, давал указания адвокатам о необходимости продажи недвижимости.

После многолетней борьбы судья Элейн Виньоли из окружного суда Лутона постановила, что в течение 14 дней Холл должен получить право полного владения своей собственностью. Это стало возможным лишь спустя год после внесения его имени в земельный кадастр в качестве законного владельца в ноябре 2023 года.

Однако на этом проблемы не закончились. Прибыв в дом, Холл обнаружил разбитое заднее окно и поврежденный замок входной двери. В доме, по его мнению, жили сквоттеры, так как свет был включен, шторы задвинуты, а отопление работало.

По оценкам Холла, ущерб дому составил около 60 000 фунтов стерлингов. Полиция Бедфордшира посоветовала ему получить ордер на временное владение, чтобы задержать предполагаемых сквоттеров. После судебного решения журналист BBC посетил дом и обнаружил там мужчину, женщину и маленького ребенка, которые утверждали, что проживают в доме по поддельному договору аренды.

Издание отмечает, что несмотря на годы судебных разбирательств и значительные финансовые потери, Холл, наконец, добился возвращения своего дома.

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