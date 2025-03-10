Надоело платить: мужчина превратил старый автобус в двухэтажный дом своей мечты (видео)

Чей Денн и его семья убрали 28 пассажирских кресел. После поднятия крыши и внутренней отделки в доме на колесах появились две спальни, кабинет, кухня с барной стойкой, полноценная ванная и чердак для хранения вещей.

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25-летний Чей Денн из Южной Каролины (США), известный в сети под псевдонимом President Chay, нашел необычный способ избежать арендной платы. Он потратил более года и 57 000 долларов на переоборудование школьного автобуса в полноценный двухэтажный дом на колесах. Об этом пишет Realtor.

Процесс трансформации он подробно задокументировал в серии видеороликов на YouTube, показывая все этапы – от демонтажа сидений до установки крыши и полноценной кухни.

Изначально Денн приобрел старый школьный автобус за 7 000 долларов. На такой шаг его подтолкнули высокие цены на аренду жилья.

"Мне надоело платить. Я просто устал выбрасывать деньги на аренду, когда могу вложить их в нечто свое. Я решил, что с меня хватит, и купил автобус, который превратился в идеальный дом", – объяснил он.

Демонтаж сидений Фото: YouTube

Сначала блогер и его команда – девушка, отец и брат – удалили 28 пассажирских кресел, расчистив пространство для будущего жилья. Затем последовал один из самых сложных этапов – подъем крыши на 4 фута (1,2 метра), что позволило обустроить второй этаж и создать высокие потолки.

"Это будет самая высокая поднятая крыша среди всех автобусов, которые когда-либо появлялись на YouTube", – отмечал Денн.

После укрепления конструкции началась внутренняя отделка: утепление, установка стен, гипсокартон, освещение и система вентиляции. В доме появились две спальни, кабинет, кухня с барной стойкой, полноразмерная ванная и чердак для хранения вещей.

Новый вид Фото: YouTube

Завершив шестимесячное строительство, Денн подготовил особенный сюрприз для своей девушки Келси – предложение руки и сердца. Он организовал романтическую поездку на пляж, где на крыше своего крошечного дома сделал возлюбленной предложение.

"Она поддерживала меня с первого дня, даже помогала с первым видео на этом канале", – признался блогер.

Предложение руки и сердца Фото: YouTube

История превращения автобуса в дом мечты и романтическое завершение проекта привлекли внимание тысяч подписчиков и набрала миллионы просмотров на YouTube.

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