Набридло платити: чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії (відео)

Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

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25-річний Чей Денн із Південної Кароліни (США), відомий у мережі під псевдонімом President Chay, знайшов незвичайний спосіб уникнути орендної плати. Він витратив понад рік і 57 000 доларів на переобладнання шкільного автобуса в повноцінний двоповерховий будинок на колесах. Про це пише Realtor.

Процес трансформації він докладно задокументував у серії відеороликів на YouTube, показуючи всі етапи — від демонтажу сидінь до встановлення даху і повноцінної кухні.

Спочатку Денн придбав старий шкільний автобус за 7 000 доларів. На такий крок його підштовхнули високі ціни на оренду житла.

"Мені набридло платити. Я просто втомився викидати гроші на оренду, коли можу вкласти їх у щось своє. Я вирішив, що з мене досить, і купив автобус, який перетворився на ідеальний будинок", — пояснив він.

Демонтаж сидінь Фото: YouTube

Спочатку блогер і його команда — дівчина, батько і брат — видалили 28 пасажирських крісел, розчистивши простір для майбутнього житла. Потім був один із найскладніших етапів — підйом даху на 4 фути (1,2 метра), що дало змогу облаштувати другий поверх і створити високі стелі.

"Це буде найвищий піднятий дах серед усіх автобусів, які коли-небудь з'являлися на YouTube", — зазначав Денн.

Після зміцнення конструкції розпочалося внутрішнє оздоблення: утеплення, встановлення стін, гіпсокартон, освітлення і система вентиляції. У будинку з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повнорозмірна ванна і горище для зберігання речей.

Новий вид Фото: YouTube

Завершивши шестимісячне будівництво, Денн підготував особливий сюрприз для своєї дівчини Келсі — пропозицію руки та серця. Він організував романтичну поїздку на пляж, де на даху свого крихітного будинку зробив коханій пропозицію.

"Вона підтримувала мене з першого дня, навіть допомагала з першим відео на цьому каналі", — зізнався блогер.

Пропозиція руки і серця Фото: YouTube

Історія перетворення автобуса на будинок мрії та романтичне завершення проєкту привернули увагу тисяч підписників і набрала мільйони переглядів на YouTube.

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