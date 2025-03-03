Висів над прірвою: багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести (фото)

Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.

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У штаті Массачусетс (США) знесли розкішний особняк вартістю 5,5 мільйона доларів, який у буквальному сенсі слова висів над прірвою. Будинок у Кейп-Коді, розташований на краю урвища, що руйнується, міг обвалитися в затоку і завдати шкоди місцевій екосистемі, включно із зоною вирощування устриць. Про це пише Realtor.

Особняк площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну перетворили на руїни всього за два дні. У понеділок, 24 лютого, на місце прибули бригади зі знесення, які розібрали будову по частинах і вивезли її залишки. До вівторка на місці будинку залишилися лише бетонна плита, димар і генератор.

"З одного боку, це сумно, адже будинок був справжньою пам'яткою. Але з іншого боку, його зникнення — велике полегшення для міста і нашої екосистеми", — сказав Джон Коблер із Комісії з охорони довкілля Веллфліта.

Особняк площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну перетворили на руїни всього за два дні Фото: moderna

Проблеми з будинком почалися задовго до його руйнування. Побудована у 2010 році будівля довгі роки боролася з невблаганною ерозією. У 2018 році власники спробували встановити стіну, щоб уповільнити руйнування берега, але влада відмовила їм, побоюючись негативного впливу на пляж і потік поживних речовин у затоку.

У 2019 році будинок придбав нью-йоркський адвокат Джон Бономі, але процес руйнування тривав. Міський звіт 2023 року попереджав, що будівля може завалитися протягом трьох років, що призвело б до екологічної катастрофи. Ситуацію погіршили нещодавні шторми, які ще більше підточили обрив.

Питання з правами власності на будинок також виявилося спірним. Юридична команда Бономі стверджувала, що будинок було продано компанії з утилізації, проте місцева влада не знайшла підтверджень зміни власника.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я відмовилася від $50 млн і залишилася жити в самотньому особняку. На ділянці сім'ї Замміт могло бути побудовано близько 50 житлових будинків, проте подружжя вважало за краще зберегти своє унікальне житло.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.