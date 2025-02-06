Подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні: у чому їхній секрет (фото)

Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.

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Британська пара, Ула і Джош, розповіли, як перехід на життя на човні дозволив їм істотно скоротити витрати. Вони продали свій будинок на березі моря в Гастінгсі (Східний Сассекс) у грудні 2022 року та переселилися на 60-футовий вузькофюзеляжний човен, ставши частиною спільноти з 30 000 осіб, що живуть на водних шляхах Великої Британії. Про це пише The Sun.

На своєму YouTube-каналі, де у них 37 000 передплатників, подружжя показало своє житло і поділилося досвідом життя на воді. Вони продемонстрували, як компактно і функціонально влаштований їхній будинок. Дизельний обігрівач служить не тільки для обігріву, а й для кип'ятіння води, а кухня оснащена сучасними меблями й висувним столом.

Попри зимові морози, через які пара на шість днів опинилася "замкненою" в човні, вони із задоволенням насолоджувалися відокремленою атмосферою. Внутрішній простір човна обладнано зручною спальнею, просторою ванною кімнатою і затишною вітальнею з дров'яною піччю і стильними дерев'яними меблями.

Подружжя переселилося на 60-футовий вузькофюзеляжний човен Фото: YouTube

Головною перевагою нового життя стало значне скорочення витрат. Через пів року після переїзду подружжя модернізувало човен, зробивши його повністю автономним. Тепер їм не потрібно платити за електроенергію, оскільки вони повністю забезпечені енергією для роботи і подорожей.

"Ми можемо постійно перебувати в плаванні, заряджати наші ноутбуки, камери й робити все необхідне для роботи та ведення YouTube-каналу", — розповіла Ула.

За її словами, життя на воді дало змогу парі не тільки позбутися високих орендних платежів, а й насолоджуватися свободою подорожей і незалежністю.

Раніше Фокус повідомляв, що замок, який 700 років належав одній сім'ї, вперше виставлено на продаж. Власність включає 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, стоянку і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

Також стало відомо, що елітний район перетворився на звалище з порожніми особняками. Проспект слугував притулком для світових знаменитостей, включно з Джастіном Бібером і султаном Брунею. Однак тепер розкішні особняки, що коштували мільйони, забиті металевими листами і покриті графіті.