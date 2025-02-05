Замок, який 700 років належав одній родині, уперше виставлено на продаж (фото)

Власність охоплює не тільки сам замок, а й 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, стоянка і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

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Замок Ріплі, розташований поблизу Харрогейта (Англія), який є резиденцією сім'ї Інгілбі з 15 століття, виставлено на продаж за 21 мільйон фунтів стерлінгів. Цей історичний об'єкт може стати найдорожчим заміським маєтком, коли-небудь проданим у Великій Британії. Про це пише Metro.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, серед потенційних покупців замку — президент США Дональд Трамп і поп-зірка Тейлор Свіфт. Їхній інтерес до купівлі може призвести до серйозного суперництва за володіння цим унікальним маєтком.

Замок Ріплі має багату історію. Він відігравав важливу роль у пороховій змові 1605 року, оскільки дев'ять з 11 змовників були близькими родичами сім'ї Інгілбі. У 2017 році тут проходили зйомки драматичного серіалу BBC "Порох".

Замок виставлено на продаж за 21 мільйон фунтів стерлінгів Фото: SWNS

Крім самого замку, в маєток входить 445 акрів землі, озеро, паб, вертолітний майданчик, автостоянка і сільський магазин. Також на території розташовуються поле для крикету, готель, чайна кімната, сувенірний магазин і весільний майданчик. Маєток розділено на дев'ять окремих лотів, які можна придбати як разом, так і окремо.

Сер Томас Інгілбі, нинішній власник, зізнався, що рішення про продаж далося нелегко. Він володіє маєтком понад 50 років і вклав значні кошти в його утримання.

Сер Томас і леді Інгілбі Фото: SWNS

За останні п'ять років сім'я Інгілбі витратила 2,5 мільйона фунтів стерлінгів на реставрацію замку.

"Ми залишили його в найкращому вигляді й зберегли спадщину для майбутніх поколінь", — заявив сер Томас.

Його дружина, леді Інгілбі, висловила надію, що новий власник поважатиме багату історію замку.

"Історія Інгілбі — це історія Англії", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що елітний район перетворився на звалище з порожніми особняками. Проспект слугував притулком для світових знаменитостей, включно з Джастіном Бібером і султаном Брунею. Однак тепер розкішні особняки, що коштували мільйони, забиті металевими листами і покриті графіті.

Також стало відомо, що пара, яка купила 135-річний "будинок мрії", виявила, що у нього немає фундаменту. Дізнавшись про проблему, Кайлі й Джей МакКой прийняли радикальне рішення. Подружжя вирішило підняти будинок на 18 дюймів, видалити глину і каміння і побудувати повноцінний підвал.