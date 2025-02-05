Замок, который 700 лет принадлежал одной семье, впервые выставлен на продажу (фото)

Владение включает не только сам замок, но и 445 акров земли, а также озеро, паб, вертолетную площадку, парковку и деревенский магазин. Кроме того, на территории находятся крикетное поле, отель, чайная и сувенирный магазин.

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Замок Рипли, расположенный близ Харрогейта (Англия) и являющийся резиденцией семьи Ингилби с 15 века, выставлен на продажу за 21 миллион фунтов стерлингов. Этот исторический объект может стать самым дорогим загородным поместьем, когда-либо проданным в Великобритании. Об этом пишет Metro.

Согласно сообщениям СМИ, среди потенциальных покупателей замка — президент США Дональд Трамп и поп-звезда Тейлор Свифт. Их интерес к покупке может привести к серьезному соперничеству за владение этим уникальным имением.

Замок Рипли имеет богатую историю. Он играл важную роль в пороховом заговоре 1605 года, так как девять из 11 заговорщиков были близкими родственниками семьи Ингилби. В 2017 году здесь проходили съемки драматического сериала BBC "Порох".

Замок выставлен на продажу за 21 миллион фунтов стерлингов Фото: SWNS

Помимо самого замка, в имение входит 445 акров земли, озеро, паб, вертолетная площадка, автостоянка и деревенский магазин. Также на территории располагаются поле для крикета, отель, чайная комната, сувенирный магазин и свадебная площадка. Поместье разделено на девять отдельных лотов, которые можно приобрести как вместе, так и по отдельности.

Сэр Томас Ингилби, нынешний владелец, признался, что решение о продаже далось нелегко. Он владеет имением более 50 лет и вложил значительные средства в его содержание.

Сэр Томас и леди Ингилби Фото: SWNS

За последние пять лет семья Ингилби потратила 2,5 миллиона фунтов стерлингов на реставрацию замка.

"Мы оставили его в наилучшем виде и сохранили наследие для будущих поколений", — заявил сэр Томас.

Его супруга, леди Ингилби, выразила надежду, что новый владелец будет уважать богатую историю замка.

"История Ингилби — это история Англии", — добавила она.

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