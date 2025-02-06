Супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке: в чем их секрет (фото)

Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.

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Британская пара, Ула и Джош, рассказали, как переход на жизнь в лодке позволил им существенно сократить расходы. Они продали свой дом на берегу моря в Гастингсе (Восточный Сассекс) в декабре 2022 года и переселились на 60-футовую узкофюзеляжную лодку, став частью сообщества из 30 000 человек, живущих на водных путях Великобритании. Об этом пишет The Sun.

На своем YouTube-канале, где у них 37 000 подписчиков, супруги показали свое жилище и поделились опытом жизни на воде. Они продемонстрировали, как компактно и функционально устроен их дом. Дизельный обогреватель служит не только для обогрева, но и для кипячения воды, а кухня оснащена современной мебелью и выдвижным столом.

Несмотря на зимние морозы, из-за которых пара на шесть дней оказалась "заперта" в лодке, они с удовольствием наслаждались уединенной атмосферой. Внутреннее пространство лодки оборудовано удобной спальней, просторной ванной комнатой и уютной гостиной с дровяной печью и стильной деревянной мебелью.

Супруги переселились на 60-футовую узкофюзеляжную лодку Фото: YouTube

Главным преимуществом новой жизни стало значительное сокращение расходов. Через полгода после переезда супруги модернизировали лодку, сделав ее полностью автономной. Теперь им не нужно платить за электроэнергию, так как они полностью обеспечены энергией для работы и путешествий.

"Мы можем постоянно находиться в плавании, заряжать наши ноутбуки, камеры и делать все необходимое для работы и ведения YouTube-канала", — рассказала Ула.

По ее словам, жизнь на воде позволила паре не только избавиться от высоких арендных платежей, но и наслаждаться свободой путешествий и независимостью.

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