Висел над пропастью: многомиллионный особняк на берегу моря решили снести (фото)

Роскошное жилье площадью 5 100 квадратных футов с потрясающим видом на набережную было превращено в руины всего за два дня. Власти пошли на крайние меры, чтобы предотвратить его обрушение.

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В штате Массачусетс (США) снесли роскошный особняк стоимостью 5,5 миллиона долларов, который в буквальном смысле слова висел над пропастью. Дом в Кейп-Коде, расположенный на краю разрушающегося обрыва, мог обрушиться в залив и нанести ущерб местной экосистеме, включая зону выращивания устриц. Об этом пишет Realtor.

Особняк площадью 5 100 квадратных футов с потрясающим видом на набережную был превращен в руины всего за два дня. В понедельник, 24 февраля, на место прибыли бригады по сносу, которые разобрали строение по частям и вывезли его остатки. Ко вторнику на месте дома остались лишь бетонная плита, дымоход и генератор.

"С одной стороны, это печально, ведь дом был настоящей достопримечательностью. Но с другой стороны, его исчезновение – большое облегчение для города и нашей экосистемы", – сказал Джон Коблер из Комиссии по охране окружающей среды Уэллфлита.

Особняк площадью 5 100 квадратных футов с потрясающим видом на набережную был превращен в руины всего за два дня Фото: The Boston Globe

Проблемы с домом начались задолго до его разрушения. Построенное в 2010 году здание долгие годы боролось с неумолимой эрозией. В 2018 году владельцы попытались установить стену, чтобы замедлить разрушение берега, но власти отказали им, опасаясь негативного влияния на пляж и поток питательных веществ в залив.

В 2019 году дом приобрел нью-йоркский адвокат Джон Бономи, но процесс разрушения продолжался. Городской отчет 2023 года предупреждал, что здание может рухнуть в течение трех лет, что привело бы к экологической катастрофе. Ситуацию усугубили недавние штормы, которые еще больше подточили обрыв.

Вопрос с правами собственности на дом также оказался спорным. Юридическая команда Бономи утверждала, что дом был продан компании по утилизации, однако местные власти не нашли подтверждений смены владельца.

Ранее Фокус сообщал, что семья отказалась от $50 млн и осталась жить в одиноком особняке. На участке семьи Заммит могло быть построено около 50 жилых домов, однако супруги предпочли сохранить свое уникальное жилье.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.