Крепость среди новостроек: семья отказалась от $50 млн и осталась жить в одиноком особняке

На участке семьи Заммит могло быть построено около 50 жилых домов, однако они отвергли предложение в 50 миллионов австралийских долларов и предпочли сохранить свой дом и продолжать в нем жить.

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В Сиднее (Австралия) семья Заммитов стала настоящей городской легендой, отказавшись продать свою огромную территорию в районе Квакерс-Хилл, несмотря на щедрые предложения застройщиков. Согласно сообщениям, им предлагали $50 миллионов австралийских долларов (1,2 млрд гривен), но они предпочли сохранить свой дом и не поддались на уговоры. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

На участке площадью 20 000 кв. м расположен роскошный особняк с подъездной дорогой в стиле Виндзорского замка, зелеными лужайками, более чем пятью спальнями, баскетбольной площадкой и большим гаражом. Однако самое интересное — это то, что их территория буквально окружена современной застройкой, состоящей из множества однотипных домов.

Когда-то их дом находился среди просторных полей и редких коттеджей, но со временем район застраивался, и теперь он стал островком уединения среди плотной жилой застройки. Тем не менее семья продолжает отказываться от сделок, несмотря на высокую рыночную стоимость их земли, которая, по мнению экспертов, сейчас может достигать $60 миллионов (примерно 1,5 млрд гривен).

На участке площадью 20 000 кв. м расположен роскошный особняк с подъездной дорогой в стиле Виндзорского замка Фото: 7 News

По словам местных риэлторов, если бы участок был продан и застроен, застройщик мог бы разместить на нем до 50 домов, каждый из которых мог бы продаваться по $1 миллиону (примерно 25,5 млн гривен). Однако, похоже, Заммиты не заинтересованы в продаже и твердо стоят на своем.

Представитель городского совета Блэктауна подтвердил, что власти не имеют планов по приобретению этой земли и не вели переговоров с семьей. Между тем, местные жители выразили уважение к решению Заммитов, отметив, что их стойкость сохраняет уникальный характер района.

С учетом стремительного роста цен на недвижимость в Сиднее, интерес к этому участку, вероятно, будет только усиливаться. Однако семья, похоже, не планирует расставаться с домом, несмотря на невероятные суммы, предлагаемые за их землю.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.