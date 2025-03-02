Фортеця серед новобудов: сім'я відмовилася від $50 млн і залишилася жити в самотньому особняку

На ділянці сім'ї Замміт могло бути побудовано близько 50 житлових будинків, проте вони відкинули пропозицію в 50 мільйонів австралійських доларів і вважали за краще зберегти свій дім і продовжувати в ньому жити.

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У Сіднеї (Австралія) сім'я Заммітів стала справжньою міською легендою, відмовившись продати свою величезну територію в районі Квакерс-Хілл, попри щедрі пропозиції забудовників. Згідно з повідомленнями, їм пропонували $50 мільйонів австралійських доларів (1,2 млрд гривень), але вони вважали за краще зберегти свій будинок і не піддалися на вмовляння. Про цю історію згадує Lad Bible.

На ділянці площею 20 000 кв. м розташований розкішний особняк із під'їзною дорогою в стилі Віндзорського замку, зеленими галявинами, більш ніж п'ятьма спальнями, баскетбольним майданчиком і великим гаражем. Однак найцікавіше — це те, що їхня територія буквально оточена сучасною забудовою, що складається з безлічі однотипних будинків.

Колись їхній будинок знаходився серед просторих полів і рідкісних котеджів, але з часом район забудовувався, і тепер він став острівцем усамітнення серед щільної житлової забудови. Проте сім'я продовжує відмовлятися від угод, попри високу ринкову вартість їхньої землі, яка, на думку експертів, зараз може досягати $60 мільйонів (приблизно 1,5 млрд гривень).

На ділянці площею 20 000 кв. м розташований розкішний особняк із під'їзною дорогою в стилі Віндзорського замку Фото: 7 News

За словами місцевих рієлторів, якби ділянку було продано і забудовано, забудовник міг би розмістити на ній до 50 будинків, кожен з яких міг би продаватися по $1 мільйону (приблизно 25,5 млн гривень). Однак, схоже, Замміти не зацікавлені в продажі й твердо стоять на своєму.

Представник міської ради Блектауна підтвердив, що влада не має планів з придбання цієї землі й не вела переговорів із сім'єю. Тим часом місцеві жителі висловили повагу до рішення Заммітів, зазначивши, що їхня стійкість зберігає унікальний характер району.

З урахуванням стрімкого зростання цін на нерухомість у Сіднеї, інтерес до цієї ділянки, ймовірно, буде тільки посилюватися. Однак сім'я, схоже, не планує розлучатися з будинком, попри неймовірні суми, запропоновані за їхню землю.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.