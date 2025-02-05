Ремонт обошелся в $1 млн: семья купила дом в другой стране, не осмотрев его (фото)

Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

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В 2017 году семья из Австралии решилась на смелый шаг — переезд в Канаду и покупку "дома мечты". Однако реальность оказалась куда сложнее, чем они могли предположить. Об этом пишет Bussines Insider.

Все началось с того, что дом 1913 года постройки был куплен удаленно, без предварительного осмотра. Поначалу семья надеялась пожить в нем год-другой, прежде чем приступить к ремонту. Однако вскоре выяснилось, что здание требует срочного вмешательства — от ремонта фундамента до полной замены электропроводки.

Пытаясь сэкономить, хозяева доверились подрядчику, который пообещал выполнить работы быстро и недорого. Однако ремонт оказался нескончаемым испытанием: постоянный шум, пыль, протечки и стресс стали неотъемлемой частью их жизни. Жена, работая из дома, оказалась единственным координатором стройки, а дети тяжело переживали переезд и разлуку с друзьями.

Пытаясь сэкономить, хозяева доверились подрядчику, который пообещал выполнить работы быстро и недорого Фото: Kirsten Fogg

К 2020 году, несмотря на все старания, было завершено лишь 25% работ. Когда семья наконец решилась переехать из дома на время ремонта, внезапно началась пандемия COVID-19, усугубившая и без того сложную ситуацию.

Финансовые расходы росли, напряженность в семье нарастала, а психическое здоровье всех ее членов ухудшалось.

Семья потратила 973 тысячи долларов на ремонт Фото: Kirsten Fogg

Потребовалось долгих пять лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума. Общие затраты превысили 1,4 миллиона канадских долларов (973 тысячи долларов), что вдвое превысило первоначальный бюджет. Теперь, когда ремонт завершен, семья признается, что взяла на себя слишком многое.

"Сложно сказать, стоило ли это всех наших трудностей", — отмечают они.

Ранее Фокус сообщал, что замок, который 700 лет принадлежал одной семье, впервые выставлен на продажу. Владение включает 445 акров земли, а также озеро, паб, вертолетную площадку, парковку и деревенский магазин. Кроме того, на территории находятся крикетное поле, отель, чайная и сувенирный магазин.

Также стало известно, что элитный район превратился в свалку с пустующими особняками. Проспект служил пристанищем для мировых знаменитостей, включая Джастина Бибера и султана Брунея. Однако теперь роскошные особняки, стоившие миллионы, заколочены металлическими листами и покрыты граффити.