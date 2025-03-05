Чоловік продав бізнес, переїхав у глушину і побудував будинок своєї мрії з колод (відео)

Джо Міллер закохався в природу Аляски під час риболовлі та полювання. Натхненний цією поїздкою, він разом із другом придбав ділянку землі площею 40 акрів і почав будівництво будинку своєї мрії.

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Житель Монтани (Аляска, США) і досвідчений будівельник Джо Міллер здійснив свою давню мрію, звівши приголомшливий дерев'яний будинок у віддаленому куточку Аляски. Витративши два роки на боротьбу зі стихією, він перетворив необроблені колоди на автономне житло, яким зможуть насолоджуватися майбутні покоління. Про це пише Realtor.

Міллер, який довгий час жив зі своєю сім'єю в Ліббі, штат Массачусетс, закохався в природу Аляски під час риболовлі та полювання. Натхненний цією поїздкою, він разом із другом придбав ділянку землі площею 40 акрів (16 гектарів) і почав будівництво будинку своєї мрії.

"Це найдивовижніше місце, в якому я коли-небудь був. Ми побудували все практично своїми руками, лише з мінімальною допомогою", — каже Міллер.

Процес будівництва Міллер детально задокументував у таймлапс-відео на YouTube, де він ділиться повсякденним життям своєї родини на Алясці. Відеоролик, що супроводжується захопливими кадрами суворої природи і важкої праці, набирає популярності серед глядачів.

Міллер разом із дружиною Фото: YouTube

Міллер виріс у громаді амішів, де з дитинства навчався будівельного ремесла, допомагаючи в сімейному бізнесі.

"Я займався цим усе своє життя, але в глибині душі завжди прагнув чогось більшого", — розповідає він.

Саме це бажання підштовхнуло його до рішення перевезти сім'ю, що складалася з дружини й п'ятьох дітей, на Аляску для реалізації сміливого проєкту.

На будівництво пішло 2 роки Фото: YouTube

Після купівлі землі сім'я залишила свій будинок у Монтані для відпочинку, а місцеву будівельну компанію продала. Без рідних і знайомих на Алясці вони почали з нуля, долаючи складні кліматичні умови та брак ресурсів.

Попри багатий будівельний досвід, Міллеру довелося освоювати нові навички, такі як виготовлення бетонних стільниць і нестандартні дизайнерські рішення. У процесі роботи він додав безліч особистих штрихів, включно з фресками з відновленого дерева, відбитками лосів і ведмедів на бетоні та люстрою з рогів.

Чоловік планує побудувати ще один будинок Фото: YouTube

Спочатку будинок планувався як сімейне гніздо, але пізніше Міллер вирішив виставити його на продаж, оскільки зрозумів, що зможе побудувати ще один.

"Ми вклали в цей будинок душу, додали безліч індивідуальних деталей. Але в кінцевому підсумку вирішили продати його і почати будівництво заново", — каже він.

Після двох з половиною років, проведених на Алясці, сім'я повернулася до Монтани, але Міллер уже будує плани на новий проєкт. У травні він вирушить назад, щоб почати зведення ще одного дерев'яного будинку на ділянці в 6 акрів (2,4 гектара).

Сім'я також володіє затишним дерев'яним будиночком у Монтані, який здають в оренду через Airbnb. В описі йдеться, що він ідеально підходить для спокійного відпочинку: "Ми сподіваємося, що цей унікальний будинок, побудований нашими руками, принесе вам радість і благословення".

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.