Мужчина продал бизнес, переехал в глушь и построил дом своей мечты из бревен (видео)

Джо Миллер влюбился в природу Аляски во время рыбалки и охоты. Вдохновленный этой поездкой, он вместе с другом приобрел участок земли площадью 40 акров и начал строительство дома своей мечты.

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Житель Монтаны (Аляска, США) и опытный строитель Джо Миллер осуществил свою давнюю мечту, возведя потрясающий бревенчатый дом в удаленном уголке Аляски. Потратив два года на борьбу со стихией, он превратил необработанные бревна в автономное жилище, которым смогут наслаждаться будущие поколения. Об этом пишет Realtor.

Миллер, долгое время живший со своей семьей в Либби, штат Массачусетс, влюбился в природу Аляски во время рыбалки и охоты. Вдохновленный этой поездкой, он вместе с другом приобрел участок земли площадью 40 акров (16 гектаров) и начал строительство дома своей мечты.

"Это самое удивительное место, в котором я когда-либо был. Мы построили все практически своими руками, лишь с минимальной помощью", — говорит Миллер.

Процесс строительства Миллер подробно задокументировал в таймлапс-видео на YouTube, где он делится повседневной жизнью своей семьи на Аляске. Видеоролик, сопровождающийся захватывающими кадрами суровой природы и тяжелого труда, набирает популярность среди зрителей.

Миллер вместе с женой Фото: YouTube

Миллер вырос в общине амишей, где с детства обучался строительному ремеслу, помогая в семейном бизнесе.

"Я занимался этим всю свою жизнь, но в глубине души всегда стремился к чему-то большему", — рассказывает он.

Именно это желание подтолкнуло его к решению перевезти семью, состоящую из жены и пятерых детей, на Аляску для реализации смелого проекта.

На строительство ушло 2 года Фото: YouTube

После покупки земли семья оставила свой дом в Монтане для отдыха, а местную строительную компанию продала. Без родных и знакомых на Аляске они начали с нуля, преодолевая сложные климатические условия и нехватку ресурсов.

Несмотря на богатый строительный опыт, Миллеру пришлось осваивать новые навыки, такие как изготовление бетонных столешниц и нестандартные дизайнерские решения. В процессе работы он добавил множество личных штрихов, включая фрески из восстановленного дерева, отпечатки лосей и медведей на бетоне и люстру из рогов.

Мужчина планирует построить еще один дом Фото: YouTube

Первоначально дом планировался как семейное гнездо, но позже Миллер решил выставить его на продажу, поскольку понял, что сможет построить еще один.

"Мы вложили в этот дом душу, добавили множество индивидуальных деталей. Но в конечном итоге решили продать его и начать строительство заново", — говорит он.

После двух с половиной лет, проведенных на Аляске, семья вернулась в Монтану, но Миллер уже строит планы на новый проект. В мае он отправится обратно, чтобы начать возведение еще одного бревенчатого дома на участке в 6 акров (2,4 гектара).

Семья также владеет уютным бревенчатым домиком в Монтане, который сдают в аренду через Airbnb. В описании говорится, что он идеально подходит для спокойного отдыха: "Мы надеемся, что этот уникальный дом, построенный нашими руками, принесет вам радость и благословение".

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.