Чоловік увійшов до будинку, яким володів 30 років, і виявив, що там живе хтось інший (фото)

Майк Голл пережив шок, виявивши, що його будинок, яким він володів 30 років, опинився в руках сторонніх людей. Попри роки судових розглядів і значні фінансові втрати, чоловік домігся повернення житла.

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Преподобний Майк Голл, якому належав будинок у Лутоні протягом 30 років, опинився в центрі однієї з найнезвичайніших юридичних баталій Великої Британії. У 2021 році він виявив, що його майно продали шахраї, а в будинку вже проживають нові власники. Про це пише Lad Bible.

Голл придбав нерухомість у Лутоні в 1990 році, проте через три десятиліття несподівано дізнався, що хтось видав себе за нього і продав будинок всього за 131 000 фунтів стерлінгів. У цей час він перебував у Північному Уельсі, але стурбовані сусіди повідомили, що в його будинку горить світло і туди зайшли незнайомці.

Після довгої поїздки він прибув до свого будинку і виявив, що замки замінені, а всередині проводяться будівельні роботи. Спроба увійти всередину з власними ключами не вдалася, оскільки двері виявилися замкненими, а незнайомець, який відкрив їх, повідомив, що тепер цей будинок належить йому.

Незважаючи на роки судових розглядів і значні фінансові втрати, Голл, нарешті, домігся повернення свого будинку Фото: Google Maps

Програма BBC Radio 4 "Ти й твої" зайнялася розслідуванням інциденту. Журналісти виявили, що шахраї використовували підроблені водійські права і фіктивний банківський рахунок для оформлення продажу. Ба більше, існували записи телефонних розмов, де невідомий, видаючи себе за Голла, давав вказівки адвокатам про необхідність продажу нерухомості.

Після багаторічної боротьби суддя Елейн Віньйолі з окружного суду Лутона постановила, що протягом 14 днів Голл повинен отримати право повного володіння своєю власністю. Це стало можливим лише через рік після внесення його імені до земельного кадастру як законного власника в листопаді 2023 року.

Однак на цьому проблеми не закінчилися. Прибувши в будинок, Голл виявив розбите заднє вікно і пошкоджений замок вхідних дверей. У будинку, на його думку, жили сквотери, оскільки світло було увімкнене, штори засунуті, а опалення працювало.

За оцінками Голла, збиток будинку становив близько 60 000 фунтів стерлінгів. Поліція Бедфордшира порадила йому отримати ордер на тимчасове володіння, щоб затримати ймовірних сквотерів. Після судового рішення журналіст BBC відвідав будинок і виявив там чоловіка, жінку і маленьку дитину, які стверджували, що проживають у будинку за підробленим договором оренди.

Видання зазначає, що попри роки судових розглядів і значні фінансові втрати, Голл, нарешті, домігся повернення свого будинку.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії. Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

Також стало відомо, що багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести. Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.