78-летняя Шер вышла на красную дорожку с 39-летним бойфрендом (фото)

Шер и Александр Эдвардс встречаются с 2022 года. Они довольно часто посещают вместе публичные события.

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78-летняя американская певица Шер вышла на красную дорожку шоу SNL50: The Anniversary Special со своим 39-летним бойфрендом Александром Эдвардсом. Об этом пишет Daily Mail.

Шер излучала старый голливудский гламур. Она продемонстрировала в Нью-Йорке ослепительное черное платье. Артистка привлекла внимание роскошной меховой шалью поверх темного платья А-силуэта. Белые волосы знаменитость собрала в элегантную прическу и сделала вечерний макияж.

Впоследствии Шер вошла в Rockefeller Plaza в Нью-Йорке и села возле актера Кевина Костнера.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

А на красной дорожке гораздо более молодой музыкант продолжал тему в черном пиджаке и брюках в винтажном стиле в сочетании с блестящими туфлями.

Перед мероприятием влюбленных видели, когда они держались за руки, направляясь на праздник.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Что известно об отношениях Шер и Александра Эдвардса

Певица и рэпер познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но рассталась в мае 2023 года. Впоследствии они возобновили роман.

Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте дуэта, инсайдеры говорили, что Шер это совсем не беспокоит.

Напомним, Шер рассказала об отношениях с сыном возлюбленного.

Также Фокус писал об отдыхе Шер и Александра Эдвардса в Сен-Тропе.