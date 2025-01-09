78-летняя Шер дала редкий комментарий о сыне своего молодого бойфренда (фото)

Шер и Александр Эдвардс встречаются с 2022 года. У музыканта есть пятилетний сын Слэш от предыдущих отношений.

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Американская певица Шер назвала сына своего парня Александра Эдвардса "очень милым". 78-летняя артистка положительно отозвалась о мальчике во время появления на "Jimmy Kimmel Live!", обсуждая, как они с 38-летним Эдвардсом проводят праздничный сезон.

"У нас была куча людей, 25 человек [больше]. У нас были очень милые дети, и у меня есть милый маленький друг, близкий друг Слэш, сын моего парня, и он очень, очень милый", — сказала Шер.

Это не первый раз, когда певица проводит время с сыном возлюбленного. Тройка позировала вместе на красной дорожке на одном из мероприятий в 2024.

Шер и Александр Эдвардс с сыном Фото: Getty Images

Они посетили шоу Cirque Du Soleil в Лас-Вегасе.

Александр Эдвардс воспитывает 5-летнего Слэша со своей бывшей девушкой Эмбер Роуз. Они были вместе три года, прежде чем разойтись в августе 2021 года.

Что известно об отношениях Шер и Александра Эдвардса

Пара познакомилась на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но рассталась в мае 2023 года. Впоследствии они возобновили отношения.

Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте дуэта, источники рассказывали, что Шер это совсем не беспокоит.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Влюбленные довольно часто вместе выходят на публику, подтверждая свои чувства друг к другу.

Напомним, почему Шер выбирает гораздо более молодых бойфрендов.

Также Фокус писал об отдыхе Шер и Александра Эдвардса в Сен-Тропе.