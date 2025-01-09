78-річна Шер дала рідкісний коментар про сина свого молодого бойфренда (фото)

Шер та Александр Едвардс зустрічаються з 2022 року. У музиканта є пʼятирічний син Слеш від попередніх стосунків.

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Американська співачка Шер назвала сина свого хлопця Александра Едвардса "дуже милим". 78-річна артистка позитивно відгукнулася про хлопчика під час появи на "Jimmy Kimmel Live!", обговорюючи, як вони з 38-річним Едвардсом проводять святковий сезон.

"У нас була купа людей, 25 людей [більше]. У нас були дуже милі діти, і в мене є милий маленький друг, близький друг Слеш, син мого хлопця, і він дуже, дуже милий", — сказала Шер.

Це не перший раз, коли співачка проводить час із сином коханого. Трійка позувала разом на червоній доріжці на одному із заходів у 2024.

Шер та Александр Едвардс із сином Фото: Getty Images

Вони відвідали шоу Cirque Du Soleil у Лас-Вегасі.

Александр Едвардс виховує 5-річного Слеша зі своєю колишньою Ембер Роуз. Вони були разом три роки, перш ніж розійтися в серпні 2021 року.

Що відомо про стосунки Шер та Александра Едвардса

Пара познайомилася на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але розлучилася у травні 2023 року. Згодом вони відновили стосунки.

Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці дуету, джерела розповідали, що Шер це зовсім не турбує.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Закохані доволі часто разом виходять на публіку, підтверджуючи свої почуття одне до одного.

Нагадаємо, чому Шер обирає набагато молодших бойфрендів.

Також Фокус писав про відпочинок Шер та Александра Едвардса в Сен-Тропе.