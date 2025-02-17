78-річна Шер вийшла на червону доріжку з 39-річним бойфрендом (фото)

Шер та Александр Едвардс зустрічаються з 2022 року. Вони доволі часто відвідують разом публічні події.

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78-річна американська співачка Шер вийшла на червону доріжку шоу SNL50: The Anniversary Special зі своїм 39-річним бойфрендом Александром Едвардсом. Про це пише Daily Mail.

Шер випромінювала старий голлівудський гламур. Вона продемонструвала в Нью-Йорку сліпучу чорну сукню. Артистка привернула увагу розкішною хутряною шаллю поверх темної сукні А-силуету. Біле волосся знаменитість зібрала в елегантну зачіску та зробила вечірній макіяж.

Згодом Шер увійшла в Rockefeller Plaza в Нью-Йорку та сіла біля актора Кевіна Костнера.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

А на червоній доріжці набагато молодший музикант продовжував тему в чорному піджаку та штанах у вінтажному стилі в поєднанні з блискучими туфлями.

Перед заходом закоханих бачили, коли вони трималися за руки, прямуючи на свято.

Шер та Александр Едвардс Фото: Getty Images

Що відомо про стосунки Шер та Александра Едвардса

Співачка та репер познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але розлучилася у травні 2023 року. Згодом вони відновили роман.

Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці дуету, інсайдери говорили, що Шер це зовсім не турбує.

Нагадаємо, Шер розповіла про стосунки із сином коханого.

Також Фокус писав про відпочинок Шер та Александра Едвардса в Сен-Тропе.