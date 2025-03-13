Тайна наследства пенсионерки: скромная секретарша оставила миллионы (фото)

Хильда Леви, осиротевшая во время Второй мировой войны, пожертвовала все свое состояние организациям, которые помогают нуждающимся.

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Жительница британского города Уитстабл, 98-летняя Хильда Леви, оставила после своей смерти в 2022 году значительное состояние, о котором никто из ее окружения не подозревал. Эта скромная женщина, всю жизнь проработавшая секретарем, завещала 1,4 миллиона фунтов стерлингов местным благотворительным организациям. Об этом пишет Daily Star.

Из опубликованного завещания стало известно, что она передала по 500 000 фунтов стерлингов Друзьям больницы Кента и Кентербери и организации Age UK, а также по 200 000 фунтов стерлингов Друзьям здравоохранения Уитстабла и лондонской глазной больницы Мурфилдс. При этом сами благотворительные организации ранее не были знакомы с Леви и были удивлены ее щедростью.

История Хильды Леви оказалась не менее удивительной, чем ее поступок. Оказалось, что она была еврейской беженкой, спасшейся от нацистского режима. Родом из Кельна, в детстве она потеряла всю семью во время Холокоста и прибыла в Англию в конце 1930-х годов. Там она получила статус натурализованного гражданина и построила новую жизнь.

Леви окончила учебные заведения в Англии, получила квалификацию секретаря и работала в разных организациях Фото: SWNS

Исследованием ее биографии занялась местный генеалог-любитель Джули Хант, которая потратила много времени на восстановление деталей судьбы Хильды. Она выяснила, что Леви окончила учебные заведения в Англии, получила квалификацию секретаря и работала в разных организациях, включая Бюро по присуждению премий герцога Эдинбургского.

Несмотря на свою внешнюю скромность, Хильда, вероятно, унаследовала состояние от своего дяди Германа Хехта, который разбогател в США на торговле кофе. После его смерти в 1951 году значительная часть его состояния перешла родственникам, включая Хильду.

Последние годы жизни Леви провела в доме престарелых в Манчестере, где и скончалась.

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