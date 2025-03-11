Женщину посадили в тюрьму после того, как она "поговорила" со снимком Иисуса (фото)

Решение суда было вынесено после того, как несколько христианских групп подали в полицию жалобы на Рату Талису по обвинению в богохульстве.

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В Индонезии популярную TikTok-блогершу Рату Талису приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы после того, как она в прямом эфире "поговорила" с фотографией Иисуса и посоветовала ему подстричься. Суд в городе Медан, штат Суматра, признал ее виновной в разжигании ненависти согласно спорному закону об интернете. Об этом пишет BBC.

Рату Талиса, мусульманка-трансгендер с более чем 442 000 подписчиков, проводила прямую трансляцию, когда один из зрителей предложил ей подстричься, чтобы больше походить на мужчину. В ответ на это она обратилась к изображению Иисуса на экране своего телефона, "советуя" ему сделать то же самое.

После этого несколько христианских групп подали на нее жалобы в полицию, обвинив в богохульстве. Суд счел, что ее слова могли нарушить общественный порядок и религиозную гармонию, что стало основанием для приговора.

Мусульманка-трансгендер Рату Талиса Фото: Tribun-Medan.com

Приговор вызвал критику со стороны правозащитных организаций, в том числе Amnesty International. Исполнительный директор индонезийского отделения Amnesty Усман Хамид назвал его "шокирующим посягательством на свободу слова" и призвал немедленно освободить Талису.

"Индонезийские власти не должны использовать закон об электронной информации и транзакциях (EIT) для наказания людей за комментарии в социальных сетях", — заявил Хамид. Он также призвал правительство пересмотреть положения закона, которые предусматривают уголовное наказание за предполагаемую безнравственность, диффамацию и разжигание ненависти.

Издание отмечает, что закон об электронной информации и транзакциях (EIT) был принят в 2008 году и ужесточен в 2016 году. Он направлен на борьбу с клеветой в интернете, однако правозащитники отмечают, что его часто используют для ограничения свободы слова. По данным Amnesty International, с 2019 по 2024 год по этому закону были осуждены 421 человек, в том числе блогеры и активисты.

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