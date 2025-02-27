Украденное золото нашли в ведре с одеждой: полиция расследует необычный случай (фото)

Кража произошла, когда хозяйка Сарина Чакингал с семьей отсутствовала. Воры проникли в дом, сняв черепицу с крыши.

Related video

Вор вернул украденные золотые украшения в дом, из которого их похитили, оставив их в ведре для белья. Инцидент произошел в городе Муккам (Индия), где в прошлую субботу, 22 февраля, из дома семьи Сарины Чакингал пропали 25 золотых монет. Об этом пишет On Manorama.

Кража произошла, когда хозяйка с семьей отсутствовала. Они ушли к родственникам около 20:00 и вернулись спустя два часа, обнаружив пропажу ценностей из коробок под шкафом в спальне. Воры проникли в дом, сняв черепицу с крыши.

После обращения семьи в полицию началось расследование, в ходе которого Сарина выразила подозрения в отношении некоторых родственников. Однако дело приняло неожиданный оборот – в четверг утром, 27 февраля, украденные украшения, за исключением одной цепочки, были найдены в ведре с грязной одеждой за пределами дома.

Семья наткнулась на пропажу случайно, собираясь заняться стиркой Фото: Kerala Kaumudi

Семья наткнулась на пропажу случайно, собираясь заняться стиркой.

Правоохранительные органы полагают, что преступник мог вернуть драгоценности из страха быть пойманным. Полиция Муккама подтвердила факт обнаружения украшений и продолжает поиски злоумышленника.

Ранее Фокус сообщал, что супруги нашли тайные любовные письма 100-летней давности. Домовладелец отметил, что они с супругой проводят своего рода историческое расследование, узнавая больше о первых жильцах своего дома.

Также стало известно, что семья обнаружила бассейн прямо в гостиной. Все началось с того, что Даниэль и ее мама Донна обратили внимание на различие в покрытии пола: одна его часть была деревянной, а другая – бетонной. Заинтригованные этим, женщины решили разобраться, в чем дело.