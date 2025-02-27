Украденное золото нашли в ведре с одеждой: полиция расследует необычный случай (фото)
Кража произошла, когда хозяйка Сарина Чакингал с семьей отсутствовала. Воры проникли в дом, сняв черепицу с крыши.
Вор вернул украденные золотые украшения в дом, из которого их похитили, оставив их в ведре для белья. Инцидент произошел в городе Муккам (Индия), где в прошлую субботу, 22 февраля, из дома семьи Сарины Чакингал пропали 25 золотых монет. Об этом пишет On Manorama.
Кража произошла, когда хозяйка с семьей отсутствовала. Они ушли к родственникам около 20:00 и вернулись спустя два часа, обнаружив пропажу ценностей из коробок под шкафом в спальне. Воры проникли в дом, сняв черепицу с крыши.
После обращения семьи в полицию началось расследование, в ходе которого Сарина выразила подозрения в отношении некоторых родственников. Однако дело приняло неожиданный оборот – в четверг утром, 27 февраля, украденные украшения, за исключением одной цепочки, были найдены в ведре с грязной одеждой за пределами дома.
Семья наткнулась на пропажу случайно, собираясь заняться стиркой.
Правоохранительные органы полагают, что преступник мог вернуть драгоценности из страха быть пойманным. Полиция Муккама подтвердила факт обнаружения украшений и продолжает поиски злоумышленника.
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