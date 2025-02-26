Секрет под полом: супруги нашли тайные любовные письма 100-летней давности (фото)

Домовладелец отметил, что они с супругой проводят своего рода историческое расследование, узнавая больше о первых жильцах своего дома.

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Во время ремонта супружеская пара наткнулась на неожиданный артефакт из прошлого — спрятанные под половицами их дома старинные любовные письма. Об этом на популярном форуме Reddit написал пользователь с ником @destructsean.

Как выяснилось, строители нашли 14 романтических посланий в подвале, которые намекают на тайную интрижку бывшего владельца дома.

"Мы с женой читаем их и пытаемся восстановить хронологию событий. Кажется, здесь замешан женатый человек, но письма явно любовного характера", — поделился находкой домовладелец.

Интересно, что в некоторых письмах содержался призыв уничтожить их, однако автор так и не выполнил эту просьбу. Послания были спрятаны в балке пола первого этажа, доступ к которой был возможен только из подвала.

Хотя обнаруженная переписка, вероятно, разбила бы сердце супруги бывшего владельца, нынешний домовладелец признался, что изучает ее с энтузиазмом: "Это своего рода историческое расследование — мы узнаем больше о первых жителях нашего 100-летнего дома".

В некоторых письмах содержался призыв уничтожить их, однако автор так и не выполнил эту просьбу Фото: Reddit

После публикации писем пользователи соцсетей предложили выяснить судьбу влюбленных, но сделать это оказалось непросто — единственным упоминанием в письмах было имя "Фредди". Один из комментаторов заметил, что почерк на конвертах разный, а значит, авторов писем могло быть двое. Другие пользователи предложили передать письма в местный исторический архив.

"Такие находки кажутся незначительными, но на самом деле они рассказывают живую историю прошлого", — отметил один из комментаторов.

Среди обсуждающих находку нашлись и те, кто делился похожими историями. Один пользователь рассказал, как во время ремонта офиса обнаружил переписку между начальником и секретаршей, в которой было даже любовное послание, написанное на стикерах.

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