Женщина купила винтажную посуду за копейки, не подозревая о его настоящей стоимости (фото)

Женщина решила устроить ужин из трех блюд для своих близких друзей и хотела создать особую атмосферу с помощью изысканного фарфора. Имея ограниченный бюджет, она отправилась на поиски подходящей посуды в комиссионный магазин.

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Жительница Далласа (США), готовясь к празднованию своего дня рождения, приобрела на распродаже в секонд-хенде набор столовой посуды, который оказался гораздо ценнее, чем она ожидала. Об этом пишет Bussines Insider.

Планируя устроить ужин из трех блюд для близких друзей, женщина решила дополнить атмосферу изысканным фарфором. Однако ее бюджет был ограничен, и она отправилась в Thrift Giant — комиссионный магазин, надеясь найти недорогую, но элегантную посуду.

К ее удивлению, на нижней полке среди множества товаров она обнаружила две упаковки костяного фарфора с этикеткою "Оксфорд". В набор входило 61 предмет, включая обеденные и салатные тарелки, чашки с блюдцами и миску для овощей. Цена за каждую упаковку составляла всего 29,92 доллара, а итоговая стоимость покупки с налогами составила 64,78 доллара.

Женщина обнаружила две упаковки фарфора Фото: Business Insider

Позже, исследуя происхождение своей находки, женщина выяснила, что этот фарфор был произведен подразделением компании Lenox, известной своими высококачественными изделиями с конца 1920-х годов. Более того, идентичные предметы с таким же рисунком, под названием Spring, продавались на специализированной онлайн-площадке Replacements по значительно более высокой цене.

По данным сайта, каждая обеденная тарелка стоила 24 доллара, салатная — 14 долларов, а овощная миска — 80 долларов. В общей сложности стоимость всего комплекта оценивалась примерно в 950 долларов, а возможно, и выше, поскольку многие товары на Replacements были уценены из-за дефектов.

Женщина считает, что покупка винтажного фарфора стала ярким примером удачной экономии.

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