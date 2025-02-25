Жінка купила вінтажний посуд за копійки, не підозрюючи про його справжню вартість (фото)

Жінка вирішила влаштувати вечерю з трьох страв для своїх близьких друзів і хотіла створити особливу атмосферу за допомогою вишуканої порцеляни. Маючи обмежений бюджет, вона вирушила на пошуки відповідного посуду в комісійний магазин.

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Мешканка Далласа (США), готуючись до святкування свого дня народження, придбала на розпродажі в секонд-хенді набір столового посуду, який виявився набагато ціннішим, ніж вона очікувала. Про це пише Bussines Insider.

Плануючи влаштувати вечерю з трьох страв для близьких друзів, жінка вирішила доповнити атмосферу вишуканою порцеляною. Однак її бюджет був обмежений, і вона вирушила в Thrift Giant — комісійний магазин, сподіваючись знайти недорогий, але елегантний посуд.

На її подив, на нижній полиці серед безлічі товарів вона виявила дві упаковки кістяної порцеляни з етикеткою "Оксфорд". До набору входив 61 предмет, включно з обідніми й салатними тарілками, чашками з блюдцями та мискою для овочів. Ціна за кожну упаковку становила всього 29,92 долара, а підсумкова вартість покупки з податками склала 64,78 долара.

Жінка виявила дві упаковки порцеляни Фото: FBI

Пізніше, досліджуючи походження своєї знахідки, жінка з'ясувала, що ця порцеляна була вироблена підрозділом компанії Lenox, відомої своїми високоякісними виробами з кінця 1920-х років. Ба більше, ідентичні предмети з таким самим малюнком, під назвою Spring, продавалися на спеціалізованому онлайн-майданчику Replacements за значно вищою ціною.

За даними сайту, кожна обідня тарілка коштувала 24 долари, салатна — 14 доларів, а овочева миска — 80 доларів. Загалом вартість усього комплекту оцінювали приблизно в 950 доларів, а можливо, і вище, оскільки багато товарів на Replacements були знижені в ціні через дефекти.

Жінка вважає, що купівля вінтажної порцеляни стала яскравим прикладом вдалої економії.

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