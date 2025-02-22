Секрет під підлогою: сім'я знайшла басейн просто у вітальні (відео)

Усе почалося з того, що Даніель та її мама Донна звернули увагу на відмінність у покритті підлоги: одна її частина була дерев'яною, а інша — бетонною. Заінтриговані цим, жінки вирішили розібратися, у чому справа.

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Несподівана знахідка чекала сім'ю з Північної Кароліни (США), коли вони вирішили з'ясувати, що ховається під підлогою їхнього нового будинку. Даніель та її мама Донна, які переїхали у фермерський будинок у жовтні 2022 року, виявили під вітальнею... справжній басейн. Про це дівчина розповіла в одному зі своїх відео в Instagram.

Усе почалося з того, що жінки помітили різницю в матеріалі підлоги: одна її частина була дерев'яною, інша — бетонною. Цікавість взяла гору, і вони вирішили дослідити це місце. Незабаром вони виявили потаємні кріплення на стіні, які привели їх до дивовижного відкриття: під їхньою вітальнею був повністю обладнаний басейн зі сходами і сходами.

Як з'ясувалося, будинок побудували в 1990-х роках місцеві художники, а спочатку на цьому місці знаходився котедж 1970-х років. Попередні власники планували зробити критий басейн, але потім відмовилися від ідеї через високу вологість. Замість цього вони закрили його і побудували зовнішній басейн, а про внутрішній просто забули.

Тепер перед Даніель та її мамою стоїть дилема: що робити з незвичайною знахідкою? Дехто пропонує перетворити басейн на сховище для продуктів, інші жартують, що можна просто наповнити його водою і дивитися телевізор, плаваючи на надувному крузі.

Раніше Фокус повідомляв, що замок, який 700 років належав одній сім'ї, вперше виставлено на продаж. Володіння включає не тільки саму величну будівлю, а й 445 акрів землі, а також озеро, паб, вертолітний майданчик, парковку і сільський магазин. Крім того, на території розташовані крикетне поле, готель, чайна і сувенірний магазин.

Також стало відомо, що чоловік виявив покинутий вокзал, де "час зупинився". Блогер на ім'я Дейв знайшов залізничну станцію, вивчаючи її історію в інтернеті, і вирішив побувати всередині.